Sorprendentemente, el hermano mayor de Vibe, Manuel Bortozo, le dijo a Lulu: “Te amo bebé”.

El nadador de Trieste se enamoró de la joven princesa. Para los Giffen, el hermano mayor Phip se ha convertido en un cuento de hadas con final feliz.

Ya no hay más dudas. Tres meses después del inicio de la aventura televisiva en hermano mayor vip, Entre Por fin nace el amor de Manuel Portuzzo y Lulu Selassie. La relación entre los dos chicos fue muy turbulenta caracterizada por muchos altibajos, pero en los últimos días algo ha cambiado. Manuel y Lulu Se encuentran más cerca que nunca y hoy por primera vez, Admitieron que se aman.

ManuelY Listo para salir de la casa del Gran Hermano Mañana finalmente se dio cuenta de que sentía amor por la joven princesa después de una serie de distancias, cercanías y, a veces, palabras muy duras.

“Nos tomó mucho tiempo entendernos de verdad. Pero ahora nos respetamos y somos felices juntos. Lo mejor es que a pesar de todo sigues aquí conmigo ahora. Quizás si hubiera estado más cerca de ti en algunos momentos de tu debilidad, no me hubiera derrumbado, así que lo siento, si estuviera cerca de ti, no creo que estas reacciones hubieran sido con María. […] Sepa que tan pronto como salga, lo secuestraré. Bueno, al principio te dejo un poco con tus amigos y tu familia también, pero luego serás mía para saberlo. Estas son las palabras Manuel Informado por Biccy.

Borzozo Tocando una pieza de Ultimo dedicada a ella lulú: “Recuerda esta canción” Él le dijo a ella. “No importa lo que te pase, siempre te amo”, Yo anuncie Lulu y ManoÉl dijo:Yo también te quiero, cariño“.

