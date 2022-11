Si mueres en la realidad virtual, realmente mueres. La absurda idea del inventor de las Oculus Rift

Palmer Luckey, el empresario que fundó Oculus VR y diseñó el visor de realidad virtual Oculus Rift, ha creado una interpretación de NerveGear, el casco utilizado en la novela ligera japonesa Sword Art Online. Al igual que en el mundo narrativo de Sword Art Online, Luckey’s NerveGear puede matar a la persona que lo usa si el personaje que interpreta en el juego muere. La muerte se produce como consecuencia de la explosión de tres cargas explosivas instaladas en la parte frontal del visor Meta Quest Pro. Una idea que solo tenía sentido existir en la cabeza de Luckey, quien dejó Facebook, el dueño de Oculus, en 2017.

Casco “para la realidad mortal”



En el mundo narrativo de Sword Art Online, el 6 de noviembre de 2022, los jugadores que usan NerveGear quedan atrapados por un científico en un juego mortal. Si sus puntos de vida caen a cero, sus cerebros son bombardeados con microondas muy potentes capaces de matar al usuario.

NerveGear arte de espada en línea

Así, el 6 de noviembre no fue la fecha escogida al azar por Luckey para presentar su versión de NerveGear, sino en honor a Sword Art Online, que con el tiempo ha salido de los confines de la novela ligera para convertirse en anime y manga y tomar la forma. de varios videojuegos.

Pero Luckey no pudo recrear la muerte del microondas de NerveGear.. en su blog Dijo que era muy inteligente pero que no encontraba la manera”Para lograr tal cosa, no es sin conectar los auriculares con un equipo gigante“.

En lugar de microondas, eligió tres artefactos explosivos que suele utilizar en otro proyecto en el que está trabajando. No especificó, pero es probable que los explosivos provengan de la empresa de tecnología de defensa Anduril que fundó en 2017 después de dejar Facebook. Para financiar un grupo político vinculado a Donald Trump.

Estas tres cargas explosivas están conectadas a un sensor óptico de banda estrecha capaz de reconocer una frecuencia roja específica emitida por la pantalla. Cuando se muestra un juego adecuado en la pantalla y luego tiene ese color rojo específico, el gráfico se activa instantáneamente para destruir el cerebro del usuario.Loki dice.

Porque Luckey quería crear su propio NerveGear



Palmer Luckey está muy relacionado con el mundo de Sword Art Online porque el cuarto episodio de la serie de anime que se emitió en Japón en 2012 justo cuando se lanzó la campaña Oculus Rift DK1 Kickstarter, con el fin de vincularse con NerveGear para la ficción, despertó un gran interés. especialmente en Amanecer.

Loki dijo que quería crear algo similar a NerveGear porque “Siempre me ha fascinado la idea de conectar tu vida real con tu avatar virtual: instantáneamente elevas las apuestas al más alto nivel y obligas a las personas a repensar radicalmente la forma en que interactúan con el mundo virtual y los jugadores dentro de él.. “

Luego agregó:Los gráficos enormes pueden hacer que el juego se vea más realista, pero solo la amenaza de consecuencias nefastas puede hacer que tú y todas las demás personas que lo juegan se sientan como un juego. Esta es un área de la mecánica de los videojuegos que nunca se ha explorado, a pesar de la larga historia de deportes de la vida real que giran en torno a apuestas similares.. “

Ya ha habido ejemplos similares, pero ciertamente no está en juego la vida del jugador. En 2001 se realizó una instalación técnica PainStation que mantenía alta la tensión de los jugadores de pong con sensaciones como calor, puñetazos y ligeras descargas eléctricas. En el mismo año se llevó a cabo el Tekken Torture Tournament, un torneo en el que los participantes recibieron pequeñas descargas eléctricas en los puntos donde su personaje resultó herido.

Y tan apasionado como soy por Sword Art Online, Loki dijo que todavía no tenía el coraje de probar su NerveGearaunque tiene previsto implementar un sistema antimanipulación en el casco letal”,Hay una gran cantidad de fallas que pueden matar al usuario en el momento equivocado. “

Loki señaló que el dispositivo NerveGear es “Solo una obra de arte de escritorio, un recordatorio aleccionador de los caminos no descubiertos del diseño de juegos.“Sin embargo, permanece la noción de gusto cuestionable, que podría haber transmitido el mismo mensaje sin la premisa de poner en peligro la vida de las personas.

Actualización 8/11: La referencia de Palmer Luckey se ha agregado a NerveGear como una obra de arte de escritorio.