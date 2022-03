Si cargas el móvil por la noche está mal. te puede costar caro

¿También cargas tu móvil por la noche? Debe saber que este es un hábito realmente malo y puede costarle mucho. esta es la razón.

Vivimos en convivencia con Técnica Ya no podemos prescindir de él. cuando nosotros tenemos teléfono inteligente A punto de descargar, la ansiedad y el pánico están a la vuelta de la esquina y de inmediato nos encontramos escondidos al conectarlo a Enchufar. si, por lo general, Carga tu teléfono móvil por la nocheTe recomendamos que cambies de hábito para evitar sorpresas inesperadas.

No podemos imaginar nuestra vida sin las nuevas tecnologías. La idea de salir de casa con el teléfono por completo yo vacío Realmente es una pesadilla para muchos. allí temeroso Desde no poder escuchar a los demás, hasta tener miedo de perderse sin mapas o preocuparse por no estar actualizado sobre lo que sucede en social.

No hay duda de que tales situaciones crean situaciones reales. adiccion Debemos intentar solucionarlo. Por ejemplo, cargar completamente el teléfono noche Hasta que esté listo para usar al día siguiente, eso es un error. L ‘Error puede relacionarse con nosotros la salud y nosotros bolsillos ¿pero porque?

Si cargas tu móvil por la noche, qué pasa

¿Alguna vez has pensado en alguno de ellos? Riesgos Corre si te mantengo despierto por la noche El teléfono está conectado ¿Siempre en el presente? A continuación te explicamos las razones por las que es mejor para evitar para cometer este error. los Arqueología Sobre el bienestar y la economía familiar pronto puede revelarse.

Consumo de energía : Los nuevos smartphones del mercado tardan muy poco en llegar al 100 % de carga. Si permanece enchufado a la toma de corriente toda la noche, después de que alcanza la carga completa, el dispositivo deja de absorber energía. No obstante, si no está en modo avión o modo noche, algunas funciones siguen haciendo su trabajo retomando el consumo. Al hacer esto, el teléfono aún está conectado, realizará una breve recarga continua que puede arruinarlo.

: Cada teléfono tiene su propio cargador de batería y, a menudo, se los considera intercambiables. realmente. Este no es el caso. Cada cargador tiene una potencia muy específica para satisfacer las necesidades de un teléfono inteligente. Mantener el dispositivo conectado al cargador incorrecto puede agotar y dañar la batería. la saludFuncionales pero nocivos para la salud Al mismo tiempo, los teléfonos móviles emiten ondas electromagnéticas que pueden provocar enfermedades nocivas. Al menos durante la noche, el consejo es mantenerlo fuera de la cama para evitar peligros.

Por tanto, llegados a este punto, está claro cuánto se puede cargar el smartphone durante horas y horas. mal – mal – mal. Lata de batería moderna cuesta con frecuencia y por lo tanto le insta a cambiar su teléfono con consecuencias para sus bolsillos. Si tienes este hábito, es hora de cambiarlo.