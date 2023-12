“Sí a la bendición de las parejas del mismo sexo”. El Papa se apresura

Las uniones entre personas del mismo sexo pueden ser bendecidas, siempre y cuando no se confundan con la bendición del matrimonio. Esta es la esencia de los 44 párrafos de la Declaración Oración por la confianza Sobre el significado pastoral de las bendiciones El Departamento para la Doctrina de la Fe emitido ayer 18 de diciembre de 2023 y firmado por el Decano Cardenal Víctor M. Fernández, y el Secretario del Departamento Doctrinal, Mons. Armando Matteo y el Papa Francisco.





De ahí el párrafo central del anuncio.“En el horizonte que se muestra aquí [che presenteremo, n.d.a.] Existe la posibilidad de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo, cuya forma no debe estar sujeta a ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas, para no crear confusión con la bendición del sacramento del matrimonio”.





El documento pretende aportar “nuevas aclaraciones”. (…) Sobre el Responder a dopio Fue elaborado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe y publicado el 22 de febrero de 2021” (n. 2), para tratar de dar cabida a quienes “no estaban de acuerdo con la respuesta negativa a la pregunta o no la consideraban clara”. suficiente en su redacción y en sus motivos” (n. 3). La intención de Fernández es preservar los “aspectos doctrinales” de la doctrina Respuestay combinarlo coherentemente con “pastoral”, que en 2021 no habría sido suficientemente tenido en cuenta, cuando en cambio podría haber sido promovido por las respuestas Papa Francisco a Dudoso De los cinco cardenales.





El camino recorrido se puede resumir de esta manera: constantemente con Respuesta, la declaración continúa rechazando bendiciones o rituales que puedan parecer respaldar uniones no matrimoniales o que sean de alguna manera similares a los rituales nupciales. Para tener un margen suficiente de claridad, la Declaración pretende situar las bendiciones “fuera del marco litúrgico” (n. 23), como “actos de devoción que ‘encuentran su lugar fuera de la celebración de la Eucaristía y de otros sacramentos’” (Nº 23). 24).





Fernández insiste: “Además, la Iglesia debe evitar basar sus prácticas pastorales en la fijeza de algún esquema doctrinal o disciplinario. (…). Por lo tanto, cuando la gente pide una bendición, un análisis moral integral no debe ser una condición previa para concederla” (n. 25). Por lo tanto, en este contexto litúrgico y ritual, según las instrucciones, las bendiciones también se pueden dar a personas directas y parejas del mismo sexo, pidiéndole a Dios a través de ellos las bendiciones que necesitan.





Por lo tanto este será el análisis en profundidad (Ver No. 26) de Respuesta Pero, nuevamente, de entre los documentos “incómodos” que lo preceden, Fernández selecciona sólo lo que necesita, distorsionando su significado, para su tesis previa. Porque para Respuesta La cuestión no es simplemente una cuestión de no confundir externamente las bendiciones de estas parejas con el matrimonio, un problema que puede remediarse proponiendo instrucciones. Incluso hay otro punto que Fernández ni siquiera mencionó: ¿Qué se bendice cuando se bendice una pareja? Si es pareja, significa que la relación es bendecida; De lo contrario, los individuos serían bendecidos. Pero, explicó Respuesta“Para ser coherente con la naturaleza de los sacramentos, cuando se invoca la bendición sobre alguna relación humana, es necesario (…) que se pida objetiva y positivamente al bienaventurado que reciba y exprese la bendición”; Por lo tanto, “sólo aquellas verdades que en sí mismas están dirigidas a servir a esos fines”. [di Dio nella Creazione]“Podrías ser bendecido.





Ahora bien, precisamente porque estas relaciones no pueden arreglarse según los planes divinosPorque objetivamente a diferencia de ellos, estos cónyuges no pueden recibir ninguna gracia. como parejas. La Iglesia puede permitir que los no católicos bendigan, porque, Como una persona Un ser humano, manda ser llamado a una vida de gracia, pero no puede bendecir a una pareja del mismo sexo, porque esa relación es de pareja. De ninguna manera es consistente con los planes de Dios.

Por tanto, no tiene nada que ver con el hecho de que la Iglesia no debería hacer “muchas exigencias morales” (n. 12), porque se trataría de bendiciones y no de sacramentos. Es simplemente una cuestión de entender si el propósito de la bendición es servir o no a los planes de Dios; No los planes “invisibles”, sino los que aparecieron en la creación y la revelación.





Cabe señalar que en esta conclusión Respuesta Llegó específicamente “para ser coherente con la naturaleza de los sacramentos”.. Fernández pensó en salir del estrangulamiento, repitiendo constantemente en las instrucciones que las bendiciones son gestos simples, amados por las personas, que no deben estar sujetos a una “exigencia de control” (n. 12), y por tanto no deben ser ritualizados en ningún sentido. forma. (Ver núm. 38). Pero aunque estas bendiciones no están incluidas en el ritual, y a pesar de las instrucciones íntimas de que nunca deben darse “en el contexto o incluso en conexión con los ritos civiles de unión” (n. 39), siguen siendo sacramentos y responden a necesidad. La lógica de los secretos. Cuando el sacerdote da una bendición, aunque no sea ceremonial, y aunque se dé al fondo de la sacristía, está actuando como servidor de la Iglesia y ofreciendo un sacramento, y este gesto debe ser coherente con la naturaleza. de los sacramentos. .





Veámoslo desde otro punto de vista.. El origen de toda bendición está en la bendición original que encontramos en el Libro del Génesis: “Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo” (Génesis 1: 21-22). La bendición de Dios resulta de mirar “lo bueno”. Dios mira Su obra o la obra del hombre, y ve que es buena y una bendición, en nuestro caso, a través del servicio de la iglesia, pero cuando Él pone Mira a uno Marido ¿Qué ves cuando vives tu vida sexual fuera del matrimonio legal? Ve algo que es objetivamente contrario al diseño de la creación y no lo bendice. Los siervos de Dios no pueden hacer eso.





Entonces nos preguntamos ¿qué pasa con todas las recomendaciones de no equiparar estas bendiciones con el matrimonio?, con el que pretendemos solucionar el problema, cuando en el n. 40, se da este significado: “Esta bendición puede encontrar su lugar en otros contextos, como una visita a un lugar santo, un encuentro con un sacerdote, una oración dicha en grupo o durante una peregrinación”. El estanque adquiere una dimensión verdaderamente pública. ¿Cuál es el beneficio de la bendición en presencia de la sociedad sino el reconocimiento público de estas interacciones? Si admitimos (con dificultad) que ésta no es la intención de este pasaje de instrucción, el hecho es que la bendición dada a los cónyuges en un contexto general sólo puede tener este significado.





Por lo tanto, no es posible simplemente bendecir a la pareja. anormal Como parejaEsto se debe a la naturaleza de los secretos y a la confusión objetiva de esa relación. Todo siervo de la Iglesia que haga lo contrario se encarga de bendecir lo que Dios no puede bendecir. Porque Dios, al contrario de lo que sucede en este papado, no se contradice.





El hacha ahora ha sido colocada en la raíz. Se revelan el árbol (ver Lucas 3:9) y los pensamientos de muchos corazones (ver Lucas 2:35). No debe ser que quien levanta la mano para bendecir lo que el Señor no ha mandado bendecir se exponga a la suerte de aquellos profetas a quienes el Señor no envió: “Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: ‘Escucha, Ananías. ! El Señor no os envió (…) Por eso dice el Señor: He aquí, yo os envío desde la tierra; Este año morirás porque hablaste rebelión contra el Señor” (Jeremías 28:15-16).