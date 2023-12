Bizcocho de yogur contiene sólo 80 calorías y está riquísimo: lo como y no engordo | Por fin disfruto de la vida sin rendirme.

A continuación te explicamos cómo preparar un delicioso bizcocho de yogur que contiene sólo 80 calorías. Te quedará riquisima y no subirás de peso para nada.

Si usted es Amantes del pastel de yogur Y no puedes renunciar a él ni siquiera estando a dieta, en este artículo podrás descubrir una versión light. contará Sólo 80 calorías Puedes consumirlo en grandes cantidades porque no aumentará tu peso en absoluto. Después de descubrirlo Disfruto de la vida y no renuncio a mi dosis diaria de dulzura para ser feliz.. Aquí tienes todos los ingredientes que necesitarás y los pocos pasos a seguir.

No todo el mundo sabe que existen recetas realmente interesantes, por lo que no tienes por qué renunciar a ellas en absoluto. Un poco de dulzura incluso cuando estás a dieta.

Uno de estos en particular Pastel de yogur ligeroIdeal tanto para adultos como para niños. Lo descubrí hace poco y tengo que admitir que ya no puedo prescindir de él. Por si fuera poco, estos son postres deliciosos Será igual que el original.. Además, contendrá sólo 80 calorías, por lo que podrás disfrutarlo sin engordar ni un solo gramo. Entonces, ¿qué estás esperando para hacerlo realidad de inmediato?

Así que veamos juntos en detalle. Muy pocos ingredientes necesitarás Para obtener esta amabilidad.

Ingredientes del bizcocho de yogur light

Está recomendado por todos los nutricionistas y nutricionistas del mundo, y además es muy rápido y fácil de hacer. Todo lo que necesitarás estará a partir de entonces.:

4 huevos;

140 gramos de eritritol (u otro edulcorante);

740 gramos de yogur natural;

40 gramos de maicena

Bayas para decorar.

De esta forma tendremos todos los ingredientes necesarios para una tarta de yogur light realmente deliciosa. Así que aquí se explica cómo proceder..

Pasos para conseguir este caramelo

Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos con un bol donde verteremos todos los ingredientes que acabamos de mencionar: Huevos, maicena, eritritol y suero de leche. Con ayuda de un robot de cocina mezclamos durante unos minutos hasta obtener una mezcla bastante homogénea y espesa. A continuación, prepara un bol de forma redonda y cúbrelo con papel de horno. Vertemos la nata obtenida.

Coloca unas frambuesas o frambuesas encima del bizcocho y mete todo dentro del horno. Durante 50 minutos a 180°C.

Sólo así podrás finalmente tener un delicioso bizcocho de yogur light que contiene exactamente 80 calorías. ¡Se convertirá en tu postre favorito durante la dieta!