Serie A, aplazamientos, recuperaciones y competiciones en riesgo: lo que necesitas saber

Vuelve la serie ASL. Cuatro partidos no jugados en el Día de la Epifanía. Tres más no se jugarán el domingo. El nuevo protocolo fue aprobado con carácter de urgencia. Y una sala de control para acabar con las diferencias en el trato de las autoridades sanitarias locales. Intentemos despejar las dudas sobre el caos que paralizó la mitad del torneo.

¿Qué partidos jugaste?

Ellos no discutieron Cuatro partidos: Bolonia – InterY Atalanta TurínY Fiorentina Udinese mi Salerno Venecia. Las autoridades sanitarias han prohibido Bolonia, Turín, Udinese y Salernitana. mientras saltaba Udinese Salernitana Desde el último día de la primera ronda. Pero los partidos no se pospusieron: por lo que los oponentes tuvieron que entrar al campo de todos modos, para no perder en la mesa, y esperar en el campo 45 minutos con los árbitros. El Inter jugó un partido familiar en Dallara, la Fiorentina entrenó en Franchi. ¿Que pasará ahora?

Historia de la Juventus y el Nápoles

Reglamento en mano, los equipos baneados por la ASL deben ser castigados con 0-3 en la mesa y un punto de penalización, solo entonces para basarse en la causa de fuerza mayor, que es la orden de la autoridad. exactamente Lo mismo le pasó al Napoli ante la Juventus la temporada pasada: La Autoridad de Garantía de Coni revocó la opinión del Tribunal de la Federación y ordenó que comenzara el partido.

De hecho, en el último torneo, el juez deportivo ya había decidido diferente Lazio Turín: Toro fue sancionado por la ASL, el juez deportivo reconoció de inmediato el legítimo impedimento y estableció que se había programado otro partido. Para Udinese-Salernitana el 22 de diciembre, el juicio fue suspendido.

La pregunta es: ¿Por qué la liga no pospone los partidos para evitar consecuencias legales? Simple: después del estado de 2020, cuando cielo Suspensión de pagos para frenar el torneo, la liga no quiere arriesgar nuevas tensiones con TV y defiende El principio de que debemos jugar a toda costa.

nuevo protocolo

El domingo se volverá a hacer la pregunta. Bolonia, Turín y Udinese no podrán entrar al campo, al menos no con el equipo titular. Pero el jueves la Liga aprobó un nuevo protocolo que exige que todos los clubes jueguen siempre que tengan al menos 13 jugadores (incluido al menos un portero), incluidos los del Primavera nacidos antes del 31 de diciembre de 2003. En la práctica, se ha detenido el diferencia. ASL se ve obligado a enviar jugadores jóvenes al campo si quieren evitar una derrota por 3-0 en la mesa y un punto de penalización.

Muchas voces contrarias entre los clubes A, preocupados por una oferta peor que la de los equipos dejados en espera, con un inevitable daño a la imagen y consecuencias para la credibilidad del movimiento. También porque el escenario puede hacerse realidad en al menos 3 partidos programados para el domingo: Cagliari BoloniaY Turín Fiorentina mi Udinese Atalanta. todavía dudo Verona Salernitana: La gente de Campania espera conocer su destino. Dependerá de las difamaciones de los jugadores que han tenido contacto directo con los profesionales.

Serie A confiada: “Confiamos en que podremos jugar todos los partidos el 9 de enero”. Queda por ver si los clubes implicados aceptarán enviar a los chicos al terreno de juego o intentarán obligarlos a jugar y luego jugar su juego en los campos deportivos.

problema de recuperación

El peligro en la Lega Serie A es encontrar 8 o 9 partidos para recuperarse. Pero los equipos participantes son casi siempre los mismos (Udinese Ella tendrá tres, no Salerno dos o tres, BoloniaY TurinY Fiorentina mi Atalanta dos uno para EnterrarY CagliariY Verona mi Venecia). Esto significa que se necesitarán más ventanas.

El problema está principalmente relacionado con los equipos que participan en las Copas de Europa, es decir Enterrar mi Atalanta. Para otros, también es posible jugar el miércoles cuando habrá la Champions League. Sin embargo, antes de que se fijen las fechas, será necesario esperar la versión completa de Justicia Matemática, hasta el Coni Guarantee College.

¿Son posibles otros cambios?

El miércoles, la Conferencia de Países y Regiones deberá dictar los criterios para la organización uniforme de los temas. Queremos superar las disposiciones babilónicas de los distintos ASL. agente deportivo, Valentina VizalYo hablé de una “sala de control permanente”. La Asociación de Fútbol ha escrito al gobierno preparándose para abrirse a entregar la tercera dosis a los jugadores (que espera el CEO del Inter, Marotta) y volver a una burbuja muerta en el caso de la nueva positividad.