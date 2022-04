Se están ejecutando controles de impuestos automáticos: quién realmente se arriesga

No siempre pagues una cantidad impuesto sobre automóviles Durante el plazo, protege contra posibles inspecciones fiscales. Puede parecer una paradoja, pero las evaluaciones de la agencia de ingresos no solo se realizan cuando el impuesto al automóvil está atrasado o no se paga en absoluto. Pero, ¿por qué razón, a pesar de llevar perfectamente el pago del impuesto, sigue siendo objeto de comprobación?

Al trasladarse al centro de control de impuestos incluso si el impuesto del automóvil se pagó a tiempo

L ‘agencia de ingresos Queremos ver claramente en las circunstancias en las que el impuesto de automóviles pagado es demasiado alto. En este caso, surge la sospecha de que el automóvil en propiedad no corresponde a la capacidad real de ingresos del propietario, lo que puede ser evasor de impuestos. La verificación, en este punto, se vuelve obligatoria y esto puede causar problemas al usuario. De hecho, el conductor debe probar que no ha cometido ningún delito. Por ello, es recomendable adquirir coches acordes a tu situación económica, para no caer en la lupa de las autoridades fiscales.

Qué pasa si pagas tarde el impuesto de tu coche

Si, por cualquier motivo, no se paga en la fecha Vencimiento Impuesto sobre automóviles, el infractor es sancionado y obligado a pagar más, con intereses añadidos. El incremento del impuesto es del 0,1% por cada día de retraso si pagas dentro de los primeros 14 días. Si paga del decimoquinto al trigésimo día de la fecha límite, el Multa Es una décima parte del impuesto de automóviles. Después de eso, el interés es del 1,67% si pagas de treinta a noventa; 3,75% si pagas de los noventa a un año; 30%, más 0,5% de interés por cada seis meses de atraso, si se paga después de un año.

Cuando tienes que pagar el impuesto de circulación

Pero cuando tienes que pagar impuesto sobre automóviles ¿Para no incurrir en sanciones? Para los automóviles que ya están en circulación, la regla general es que el impuesto de timbre debe pagarse el último día del mes siguiente al vencimiento del impuesto anterior. Si el último día del mes hubiere de ser pagado antes de un sábado o festivo, el plazo se prorrogará automáticamente hasta el primer día hábil siguiente, sin penalización alguna. Sin embargo, el caso de los automóviles primera grabación. Si el coche acaba de matricularse porque es nuevo o porque está matriculado en Italia por primera vez, el impuesto de circulación debe pagarse al final del mes en el que se matriculó. No obstante, si la inscripción se realizó en los últimos diez días del mes, la fecha límite de pago se trasladará automáticamente al final del mes siguiente.