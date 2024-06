¡Se desató la polémica en la Casa del Dragón, México! Eso es por una pancarta.

Otro Movimiento equivocado para los TargaryenEsto además de perder apoyo dentro de los Siete Reinos. También les molestó… ¡México! De hecho, estalló la controversia sobre la serie. Casa del Dragón Para una campaña publicitaria diseñada para lanzar la próxima segunda temporada en Italia Exclusivamente en Sky y transmitiendo ahoraPodrás ver el primer episodio en Real Castle, al mismo tiempo que comienza en Estados Unidos el 17 de junio de 2024.

No es casual que HBO anuncie la llegada de nuevos episodios con una campaña de marketing que utiliza imágenes (algunas creadas en infografía y otras no) y monumentos históricos de varias ciudades del mundo que realmente existen. La idea es simple: atacar Estandartes de verde y negro En estos edificios, “ponte del lado” del mundo. Rey Aegon o Reina Rhaenyra. Aquí hay fotografías del Empire State Building en Washington Square Park (abajo), Nueva York. Castillo de Chapultepechacer Ciudad de México.

Es una pena que nadie haya pedido abiertamente permiso para colocar pancartas reales o falsas en estos monumentos. La “fusión” con el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha provocado, en efecto, fuertes reacciones. Según lo informado por Associated PressTambién se están considerando acciones legales: «Reproducción de imágenes de este sitio para promoción de esta serie. No aprovado. Por tal motivo, el departamento jurídico del INAH tomará todas las acciones legales necesarias. Mal uso de imágenes de sitios históricos».

HBO aún no se ha pronunciado, pero se ha limitado a través de fuentes internas a subrayar los vídeos. No son creados por IA – como comenzaron las controversias debido a los carteles Guerra civil – pero en gráficos por computadora. No es un mal comienzo de segunda temporada: sin embargo, los Targaryen tienen que afrontarlo ahora Descendientes de los aztecas…

