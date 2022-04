Exposición de Nicholas Murray y Frida Kahlo en TorinoArtribune

Nacido en Turín, se graduó en historia del arte contemporáneo en las presas de Turín en la década de 1950 con una disertación sobre la contaminación cultural en una pintura de Piero Rugeri. Periodista independiente, que ha estado en el registro desde 2006, ha estado involucrado en actividades periodísticas para publicaciones multimedia e impresas. Desde 2011 forma parte del staff ejecutivo de Artribune (www.artribune.com), donde es el compositor musical y se dedica a todos los proyectos de la sección “Art Music” de la revista impresa. El lenguaje interfiere con la escena del arte. También fue autor de eventos en Exeport (www.exibart.com). Ha adquirido experiencia profesional en el campo de la comunicación (gabinete de prensa “Costello de Rivoli”, “Palazzo Precercio”, “Emanuela Bernascon”) y, en particular, ha trabajado como responsable de prensa de “Condier 48”, una consultora de arte contemporáneo con sede en Turín. También participó en actividades editoriales como la coordinación editorial, la creación y el diseño de artículos relacionados para “News Italia Press” en Turín, una empresa de periódicos especializada en italianos en el extranjero. Ha escrito artículos e ideas para varias revistas especializadas y no especializadas (SkyArte, Gambero Rosso, Art Weekly Report and Art Report of Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia, Graphicus, Espoarte, Corriere dell’Arte, Pagina Piazza,) .