Portobicolo, pronto un “zoológico humano” inspirado en animales medievales

20.04.2022 – 15.30 – Como parte de los primeros pasos para establecer “Amplio museo de canteras y piedra auricina“Y gracias por la importante colaboración entre Duino Aurisina, Portopiccolo, Portopiccolo Art Gallery y la Asociación Casa CAVE”Túnel de piedra”Sábado 23 de abril a las 17:00 (cerca de la galería) con obras de cuatro jóvenes escultores.

“El evento marca la primera piedra” – subraya Fabiola phytica, Presidente de Casa CAVE – “La creación del Parque de Esculturas Portopiccolo y el inicio de una investigación específica sobre la fisonomía geográfica del yacimiento, la antigua Cantera de Sistiana. Además, próximamente se convocará una reunión de “mesa de piedra y cueva” para definir puntos de participación y futuro compartido.

Obras visualizadas por Cuatro jóvenes escultoresCreado por Cibila Leskovic y Tom Winkler (Eslovenia), Marco McLaughlin y Jasmine Stefanuto (Italia), y en 2021 en los talleres de escultura Auricina Cave Boundary (Marmi Cortes, Mervic Artistic Stonemason, Biscuil Murmie). Energy of the Venues – Wind and pIetra Festival”, en asociación con la Academia de Bellas Artes de Venecia y el Centro Solsky Sreka Kosovola High School – Cesana (Eslovenia).

Proyecto escultórico, “Zoológico Humano – Hacia el Parque de las Esculturas de Portobicolo“Inspirado en los pastaires medievales y dirigido por Eva Komusi, con la formación de los maestros escultores Eddie Carer y Alberto Fiorin, co-creado por Fabiola Phytica y Madeleine Cufrida y co-creado por la profesora Madge Persic.

Además, en el contexto del desarrollo cultural de la región, la Galería de Arte Porto Piccolo es administrada por la Asociación de Cuevas de Gaza en colaboración con Fabio Fonda y el historiador. GRUPPO78 – Arte Contemporáneo Internacional Crítica de Arte Maria Campidelli – Exposición Internacional abre nuevamente el sábado 23 de abril, en la noche “mero primo” por ManoloCochoArtista mexicano multidisciplinario con más de cien exposiciones en México, Europa, Estados Unidos y Canadá, es custodio y coordinador del Proyecto Arte, Ciencia y Complejos del “Centro de Ciencias Complejo C3 de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

“Murray Primo” – escribe Maria Campidelli – “Hay una exposición en el mar que habla de la infinidad del conocimiento y del origen de la vida, asociada al concepto primitivo. El universo desciende entre las fases gráficas y los estallidos de color de Manolo Kocho. Todo está dentro”.

[z.s.]