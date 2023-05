Scudetto Napoli, hinchas de Udinese, Atalanta y Juventus contra los festejos en sus ciudades: “Tendrán suficientes respuestas”

Más y más fanáticos se alinearon para las celebraciones en su ciudad natal de Nápoles. En primer lugar, los fanáticos de Salernitana han expresado sus pensamientos sobre el asunto, completo con un comunicado de prensa de Granata Ultra. Luego, los aficionados de la Juventus también se sumaron., hace aproximadamente una semana -el expediente de plusvalías llegó a la mesa de la UEFA-, seguido de Varese, Turín, Atalanta y finalmente Udinese, próximo rival del Napoli en la noche del jueves. El conjunto juventino no quiere estar “fuera de sitio” ni alejar a la afición azzurri para celebrar el tercer título de la bandera italiana. Hay un sentimiento que también comparten otros aficionados al fútbol.

En cambio, otros aficionados mostraron más deportividad: «¡Una declaración así me avergüenza! Ya sea por el scudetto o por la salvación, es bueno celebrar, lo importante es respetar la ciudad y los monumentos de las ciudades y que esto sea solo alegría y felicidad. Quizás algún día también celebremos el Scudetto”.

Un clima hostil que interfiere con las ganas de festejar, esperadas desde hace 33 años, muchos seguidores del Napoli, pues 35 millones en todo el mundo Según la investigación de Nielsen.

Declaración de los ultras del Udinese

“Udine es solo blanco y negro. Nunca hemos permitido que los hinchas de Juventus, Milan e Inter celebren en nuestra ciudad. Asimismo, las celebraciones de cualquier tipo por parte de los napolitanos no son bienvenidas ni toleradas. Udine es solo blanco y negro comparado! ». Este es el texto de una nota de prensa emitida por la tarde por el Curfa Nord del Udinese. Un mensaje que llamó la atención de la policía porque este tipo de advertencias pueden ser vistas como amenazas reales. allá Jefatura de Policía de UdineOfreció dos explicaciones diferentes. El primero está relacionado con los estacionamientos que podrían circular por la ciudad mañana a última hora de la tarde si el Napoli logra el tercer scudetto; El segundo está relacionado con el desafío del cuarto jueves a las 20:45 en el Dacia Arena, donde la afición del Napoli estará presente durante la mayor parte del estadio habiendo comenzado una verdadera carrera por una entrada.

Cabe señalar que existe tensión entre los aficionados desde 2010 cuando se produjeron enfrentamientos en las afueras del estadio Friuli con varios heridos. Desde entonces, sin falta, el equipo de la Curva Nord viene cantando contra los napolitanos en cada partido. La alerta entre las potencias del sistema es máxima.

Mientras tanto, el clima se está calentando en Udine: “Aumentaremos la seguridad alrededor del equipo, que permanecerá en Friuli durante dos noches, a partir de mañana – dijo” Gobernante de Údine, Massimo Marchicello, hincha de Napoli y Azzurri – Habrá nada menos que 12.000 aficionados invitados en todos los sectores del estadio. También gracias a la colaboración del Udinese Calcio, estamos haciendo un llamamiento para que los ultras locales no intenten estropear la fiesta. En este momento, no vemos ningún problema de orden público y esperamos que sea solo una gran celebración pública”.

El frente anti-scudetto

Udine no es la única ciudad en ella indirectamenteY amenazó a los hinchas del Nápoles: mensajes similares atribuidos a los hinchas de Atalanta, Varese y Juventus circularon en Internet y en las redes sociales.

El primero, titulado “Bérgamo no celebra”, finaliza con un insulto directo a la afición del Napoli: “Hace cien años era así… ¡Tu chupas Pulcinella!». Una advertencia similar provino de Ultras Varese, quien literalmente escribió «Varese Support Varese: las celebraciones de otros equipos en nuestra ciudad no son bienvenidas. Sobre todo los de Nápoles».

Y por último también estaba el ‘consejo’ recibido de la peña de la Juventus el 1 de noviembre de 1897: “En Turín sólo hay dos equipos que pueden pintar las plazas. Incluso cuando nuestros primos lo hacen para celebrar sus ascensos de Serie B a Serie A, nos cuesta contenernos y no bajar, pero también es su ciudad, esta no es tu ciudad. Así que evita porque no te dejamos».

Ultras Varese

Incluso los seguidores más acérrimos de Varese: “Las celebraciones de otros equipos en nuestra ciudad no son bienvenidas. Sobre todo los de Nápoles». Y en Turín, la Juventus de Ultrà fijó el 1 de noviembre de 1897: «Solo dos equipos pueden colorear los cuadrados. Esta no es tu ciudad, así que evítala porque no te dejaremos”.

Comunicado de prensa de Salerno

En la página de Facebook de los hinchas de Salernitana «Ultras y gradas»Puedes leer el post que habla de “identidad y tradición”: la nota de prensa confirma cómo la gente de Salerno solo apoya a Salernitana “en defensa del territorio, las tradiciones y los ciudadanos admiradores”.

El comunicado de prensa decía: “En unas pocas semanas, es probable que el fútbol italiano sea testigo de un equipo que reescribe la historia y plantea dudas sobre el poder de los clubes en el norte de Italia. Nápoles está a punto de vivir su sueño como debe ser, pero eso no nos preocupa. No tiene sentido ocultar que hay algunos fanáticos “disidentes” en la ciudad y este mensaje es para ellos. Al llegar a este importante hito, el respeto de la ciudad y de toda la afición de la Salernitana debe ser el maestro, y eso se evidencia colocando cualquier Bufandas y banderas azules En las escaleras y ciertamente no en los balcones de Salerno. todos celebran en casa!! Mientras vivamos, amaremos una sola bandera, que es la bomba”.

Muchos se encontraron en el comunicado de prensa de Curva Sud Siberiano, pero también hay quienes no están de acuerdo y piensan que es correcto irse. abanicos azules Desde Salerno la posibilidad de festejar libremente.

Palabras de De Laurentiis

“Ganamos el scudetto a la honestidad. Hemos sido ganadores durante años, pudimos haber ganado a otros y parecía que los habíamos ganado, pero la ofensiva constante a veces nos detuvo”. Las palabras vienen directamente del mecenas napolitano Aurelio De Laurentiis al final de la mesa artística en la provincia. Él dijo: “Hay años en los que terminamos segundos y podríamos haber terminado primeros. Podríamos haber ganado más campeonatos, pero ciertamente ganamos campeonatos por honestidad, porque sé que para vivir tienes que seguir las reglas, nos guste o no”.

Lee el artículo completo

En Il Mattino