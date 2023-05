Cremonese, las palabras de Ballardini en la víspera del partido contra el Milán

Milan Cremonese, las palabras de Ballardini en la víspera del encuentro

“Vivimos con la conciencia de que hicimos un buen partido el domingo ante el Verona, y la misma conciencia de que mañana tendremos que hacer más y mejor ante el AC Milan. Sabemos que juegue el jugador que juegue, si tenemos la atención adecuada y humildad, podemos hacer buenas actuaciones pase lo que pase”. No importa quién esté en el campo, como también vimos en Florencia o el domingo. Estamos convencidos de que cuando somos un equipo, quien salta al campo cumple con su deber. “

Galdames es un chico de fútbol en su sangre. Siempre sabe dónde ponerse, siempre sabe qué hacer. Su rasgo es instintivo, tiene un sentido natural del juego. Entonces además de eso, tiene una gran generosidad y humildad al ponerse a disposición del equipo. Estamos contentos de tenerla, la hemos conocido y la disfrutamos por lo que puede hacer por nosotros.

Llevamos un tiempo jugando más o menos con cuatro defensas, alternando entre extremos y laterales. También hemos decidido quién debe ser titular, obviamente para que los jugadores lo sepan… Nuestra forma de entrenar no es empezar desde el martes, concentrarnos en once partidos y no preocuparnos por los demás. Los consideramos a todos, queremos que todos participen, y luego tomamos nuestras decisiones lentamente”.