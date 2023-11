Samsung Galaxy S24 Ultra, aquí están las primeras supuestas imágenes reales

Los que ves dispersos a lo largo del artículo podrían ser Primeras fotos reales de Samsung Galaxy S24 UltraEl detalle más interesante, al menos en nuestra opinión, es el paso a una pantalla completamente plana, que se despide así de los tradicionales bordes laterales curvos que pueden ser Se remonta al propio Galaxy Note Edge de Samsung de 9 años.

El panel trasero también es plano y consta de un panel de vidrio esmerilado/arenado/’esmerilado’. Tenga en cuenta también los lados ligeramente redondeados del cuerpo: los “lisos” S24 y Plus deben ser completamente planos. El diseño de las cámaras ahora es estándar en Samsung: cada lente tiene su propia historia, a diferencia de la mayoría de los fabricantes que colocan todo en “módulos” de diferentes formas y posiciones. No está completamente al mismo nivel que el resto del cuerpo, pero ciertamente sobresale de forma limitada. Lamentablemente no hay imágenes muy detalladas de los laterales, pero las publicadas nos permiten deducir una disposición bastante convencional de las teclas físicas, así como una carcasa para el S Pen en la parte inferior. La bandeja SIM parece estar en el mismo lado que los botones físicos, mientras que en el S23U estaba ubicada en la parte inferior, cerca de la ranura del S Pen.