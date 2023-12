Samsung está agregando más dispositivos a los que puedes arreglar tú mismo: comprueba si el tuyo está ahí

Samsung decidió ampliar la gama de dispositivos que los usuarios pueden reparar ellos mismos, sin tener que esperar en un centro de servicio.

Los teléfonos inteligentes y las tabletas siempre han sido dispositivos que puedes conseguir para reparar Muy complicado. Atrás quedaron los días en que los teléfonos móviles tenían tapas de batería extraíbles que facilitaban un poco su desmontaje.

Pero invertir esta tendencia de ciencia ficción y productos intocables aumenta el número de dispositivos diseñados para ser también objeto de infracciones. Reparaciones hechas por usted mismo. Obviamente es necesario estar familiarizado con la tecnología y no sólo con los destornilladores.

Reemplazar un componente en casa en lugar de enviar su teléfono inteligente o tableta a un centro de servicio significa equiparse con uno En un espacio libre de polvo y utilizando herramientas adecuadas. Pero al menos Samsung pone a trabajar a personas capaces en sus dispositivos. Y la lista de aquellos que los usuarios pueden arreglar se ha ampliado añadiendo algunas cosas sorprendentes.

Samsung confía en ti y estos dispositivos también se pueden reparar en casa

Para poder reparar un dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono inteligente o una tableta, no importa, necesitas las herramientas adecuadas y, sobre todo, entender qué está mal. Pero queda el hecho de que Samsung decidió ampliar la lista de aquellos dispositivos que se pueden reparar en casa. Una señal que no debe subestimarse. Y también porque los siete nuevos dispositivos que entran en la lista DIY son los más complejos que ofrece ahora la compañía coreana.

Así que ahora se puede reparar con bricolaje. Galaxia S23,Todas las desviaciones, es decir Pestaña S9nuevamente todas las conjugaciones, y Libro Galaxy 2 Pro yo también Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5. De hecho, entrar en esta lista significa que la empresa lanza un programa que da la bienvenida a quienes lo solicitan. Se proporcionan repuestos y manuales originales. Reparaciones detalladas para realizar como si estuvieras siguiendo el tutorial de un experto.

No se trata de repuestos que se proporcionan de forma gratuita, sino de un importante paso adelante para las empresas que producen objetos tecnológicos y para los usuarios: la primera empresa deja a toda costa de intentar obtener beneficios única y exclusivamente de la compra de cosas nuevas, la segunda, por tanto, puede reflejar mejor ¿Cuánto desperdicio digital? Se producen únicamente porque no se puede reparar una pantalla rota o una batería que ya no funciona bien. el El derecho a recibir una compensación En lugar de producir residuos, ya es algo, aunque está claro que la empresa, al igual que Apple, que inició un programa similar, intentará ganar dinero con ello. A la buena noticia se le suma una buena noticia: el servicio ya se encuentra activo en nuestro país.