Sabreen, la pequeña que nació en Gaza mientras su madre moría en un ataque

Sabreen nació momentos después de la muerte de su madre. Su padre, Shukri, y su hermana menor, Malak, también murieron en la explosión de una bomba en Rafah.

Los médicos pudieron salvarla mediante una cesárea. Pero la niña nació huérfana no sólo por culpa de su madre: el bombardeo acabó con toda la familia: su padre, Shukri, y su hermana de tres años, Malak.

La historia fue contada por Associated Press y recogida, entre otros, por The Guardian y Sky News. El Dr. Ahmed Fawzi dice: “Intentamos salvar a la paciente, pero ya no se podía hacer nada por ella”. «Pero nos dimos cuenta de que estaba embarazada y tuvimos que realizarle una cesárea de emergencia para intentar salvar al bebé.. Gracias a Dios lo logramos”.