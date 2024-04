Memphis, Egipto, Guía de viaje – SiViaggia

Menfis Es la antigua capital de Egipto, una ciudad que aún hoy nos brinda una enorme visión de la historia de esta tierra que encierra miles de misterios, tanto que nos permite comprender más profundamente sus raíces. Visitarlo es como entrar en un extraordinario museo al aire libre, lleno de monumentos funerarios, tumbas megalíticas y ruinas de templos que realmente te dejarán sin aliento. Descubramos juntos qué visitar en esta ciudad que sin duda tiene una historia muy larga.

Menfis, información útil

Menfis sirvió como capital de Enab-Hech, primer nombre del Bajo Egipto, y capital del Reino Antiguo desde su constitución, alrededor del 2700 a.C., hasta su disolución en el 2200 a.C., convirtiéndose en cambio en la capital del nombre (región) de Bajo Egipto.

Sólo a partir de esta pequeña información sobre su historia entendemos que fue Un lugar de extraordinaria importanciaal que en realidad no es tan difícil llegar porque se encuentra a unos 19 kilómetros de la actual capital de Egipto, El Cairo, en la orilla occidental del río Nilo.

También se le llama “Equilibrio de las Dos Tierras” debido a su gran importancia respecto al movimiento comercial en el Delta del Nilo y a su ubicación a medio camino entre el Alto y el Bajo Egipto. Según los estudiosos, era el país más poblado del mundo. hasta el 2250 a.C.

Qué ver en Menfis

Tenemos que ser honestos: aunque está lleno de lugares de interés, Memphis no es el sitio mejor conservado del país. Esto no quiere decir que no vivan aquí. Algunas de las antigüedades más caras de EgiptoPor este motivo, definitivamente vale la pena visitarlo. Un ejemplo de esto es Esfinge de MenfisEl símbolo indiscutible de la antigua capital y probablemente data del 1700 al 1400 a.C.

Como muchas obras encontradas en Egipto, tampoco en este caso hay información confirmada sobre el significado de esta grandiosa obra para el hombre: no contiene inscripciones que permitan comprender al faraón a quien estaba dedicada. Según algunos estudiosos, sus rasgos faciales indican el faraón Amenhotep II o Hatshepsut, pero lamentablemente no hay certeza.

Sin embargo, lo que está exento de misterios es el hecho de que esta construcción representa La escultura de alabastro más grande del antiguo Egipto: Tiene más de 8 metros de largo y 4 metros de alto. Estas medidas la hacen más pequeña que la Gran Esfinge que domina la Necrópolis de Giza, pero eso no significa que no sea una de las esculturas de alabastro más grandes que han llegado hasta nuestros días.

También es inusual Estatua de Ramsés II, una enorme estatua realizada en piedra caliza: alcanza una altura de unos 10 metros, y aunque ya no contiene en parte la pata y la base original sobre la que se apoyaba, todavía se encuentra en un excelente estado de conservación. Actualmente todavía se encuentra dentro del Museo al aire libre Mit Rahina (el mismo museo en el que también reposa la Esfinge de alabastro), pero pronto se trasladará a El Nuevo Museo Egipcio en Giza.

el Rehén muerto Representa la parte más moderna de la antigua capital de Egipto, pero también es uno de los museos al aire libre más grandes de todo el país. Además de la Esfinge y la estatua gigante de Ramsés II, aquí el visitante puede sumergirse en un entorno compuesto por estatuas gigantes de roca que representan al faraón Ramsés II, paneles con inscripciones jeroglíficas, columnas decoradas y mucho más. De particular interés son los grandes lechos de piedra utilizados para la momificación de los toros sagrados Apis.

Por fin las ruinas de un templo Koch Ka PtahDedicado al culto de Ptah. Fue en el pasado uno de los templos más importantes de Menfis y de todo el reino, y además estuvo decorado con la presencia de otros santuarios dedicados a la esposa de Ptah, Sekhmet, y a su hijo, Nefertum.

Pirámide de Zoser y Necrópolis de Saqqara

Un viaje a Memphis suele combinarse con una visita a otros dos lugares interesantes: Pirámide de Zoser y Necrópolis de Saqqara.

Saqqara representa el sitio arqueológico más grande de todo el país y uno de los más importantes históricamente: aquí están representadas todas las principales dinastías faraónicas. Si Menfis fue de hecho la capital del Imperio Antiguo, entonces Saqqara fue la necrópolis real al menos hasta la Tercera Dinastía -y por tanto el lugar designado para el resto de los restos reales- y continuó siéndolo durante unos 3.000 años después de la siguiente. de Guiza y Tebas.

Garantizado, Saqqara es la antigua necrópolis de Menfis Cubre un área de 7 kilómetros en el desierto occidental sobre el área cultivada en el valle del Nilo. Los faraones del Reino Antiguo fueron colocados dentro de las 11 grandes pirámides, mientras que sus súbditos fueron enterrados en los cientos de tumbas más pequeñas que siempre se encuentran en esta zona. Particularmente interesante es SerapeumO la cámara funeraria subterránea dedicada al toro Apis.

Entre las pirámides más impresionantes se encuentra sin duda la Pirámide de Zoser, que es verdaderamente única porque está hecha de escalones y porque es la más antigua de Egipto: fue erigida por Imhotep, el primer arquitecto conocido de la historia, para el entierro. Zoser, gobernante de la Tercera Dinastía.

Construido en 2630 a. C., tiene 140 metros de largo, 118 metros de ancho y 60 metros de alto, y presenta pequeños bloques de piedra caliza y seis terrazas decrecientes construidas una encima de la otra. Sin embargo, es bueno saber que, a diferencia de las Pirámides de Giza, no está permitido visitar el interior de la Pirámide de Zoser.

Durante un viaje a Egipto muchas veces se pasa por alto la ciudad de Menfis, pero lo cierto es que ofrece una visión histórica verdaderamente interesante e importante para cualquiera que quiera comprender más profundamente los antiguos (y fascinantes) orígenes de este país.