“Vivimos hoy, vivimos vendiendo ropa” – Corriere.it

De Lorenzo Cremonese, enviar a Kramatorsk

El cuento de Helena, la productora de miel, entre los puestos: “Las colmenas las destruyeron los rusos” Mikhail: “Estábamos importando café, estamos a punto de cerrar”

colapso económico

“Todos hemos vuelto a niveles de vida similares a los que vivieron nuestros abuelos durante la invasión nazi. Esperamos que termine pronto, porque no podemos avanzar así”, grita Helena, de 54 años, que vende miel producida por las abejas de su negocio familiar. “En los últimos años nos ha ido bien. Para 2021, habíamos superado con creces las seis toneladas de miel, lo que nos garantiza excelentes ganancias. También vinieron a comprarla a Kyiv y Járkov. Pero nuestras celdas están ubicadas en zonas de combate, parte de las cuales están ocupadas por los rusos. Así que tuvimos que mover las abejas aquí alrededor de Kramatorsk y este año tendremos suerte si podemos producir media tonelada. Ni siquiera cubriremos los gastos”. Mikhail también relata el colapso económico de Cup Coffee Company, la empresa de Kramatorsk para la que trabajó durante tres años: “Nos especializamos en importar café, que tostábamos, y creamos nuevas mezclas que eran muy populares. En 2021, nuestra facturación superó el millón y medio de grivnas, pero en 2022 no llegará a las 22 000 grivnas. Un desastre… prohibición de importar… no podemos trabajar… nos deshacemos de las existencias… luego cerramos”. Historias que confirman las evaluaciones alarmantes de los principales organismos económicos internacionales y plantean preguntas inquietantes sobre la capacidad de recuperación de la sociedad ucraniana involucrada en un conflicto que amenaza con convertirse en gangrena a largo plazo.