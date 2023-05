Rocket Lab pone en órbita dos pequeñas sondas de monitoreo de huracanes de la NASA

El segundo conjunto de cubos Tropics de la NASA se lanzó el jueves por la noche (25 de mayo), completando el estudio mini-proxy de huracanes.

Las dos pequeñas lunas despegaron sobre A laboratorio de cohetes Un vehículo electrónico del Launch Company Launch Complex 1 en la Isla Norte de Nueva Zelanda el jueves a las 11:46 p. m. EDT (03:46 GMT del 26 de mayo).

Electron desplegó el par cubesat según lo planeado unos 34 minutos después del despegue, Rocket Lab confirmado a través de Twitter.

El lanzamiento estaba previsto originalmente para la medianoche EST (0400 GMT) del jueves, pero Rocket Lab Empuje hacia atrás alrededor de 24 horas debido al mal tiempo.

El lanzamiento, denominado “Llegando a una tormenta cerca de usted”, fue el segundo que Rocket Lab ha hecho para programa TRÓPICOS cuyo nombre es un acrónimo de “Observaciones resueltas en el tiempo de la estructura de la precipitación y la intensidad de la tormenta con una constelación de planetas menores”.

Un cohete Rocket Lab Electron lanzó el segundo conjunto de cubos de estudio de huracanes Tropics para la NASA el 25 de mayo de 2023. (Crédito de la imagen: laboratorio de cohetes)

¡Despliegue de carga útil confirmado! Felicitaciones al equipo de lanzamiento por nuestro lanzamiento número 37 de Electron y a nuestros socios de misión @NASANASA_LSPNASAAmes: ¡la constelación TROPICS está oficialmente en órbita! pic.twitter.com/xAy7ltg7m126 de mayo de 2023 Ver más

El lanzamiento anterior de Rocket Lab, llamado “Rocket Like a Hurricane”, envió dos cubos de la nave espacial de cuatro constelaciones a la órbita terrestre baja. el 7 de mayo . Se espera que los cuatro satélites estén operativos a tiempo para el inicio de la temporada de huracanes en 2023 en América del Norte.

“La cantidad de huracanes que vemos cada año está aumentando porque Cambio climático La intensidad de estas tormentas también está aumentando, dijo Jane MacNicol, gerente de misión de Rocket Lab, durante una conferencia de prensa previa a la inauguración el 7 de mayo.

“La tecnología actual que tenemos en órbita para monitorear el desarrollo de huracanes solo puede controlar estas tormentas cada dos horas, pero dentro de ese tiempo, podemos ver que su intensidad aumenta ligeramente”, agregó.

MacNicol dijo que Tropics investigará las tormentas tropicales severas en busca de precipitación, temperatura y humedad aproximadamente cada hora. Hizo hincapié en que tales datos tienen el potencial de salvar vidas y medios de subsistencia.

Los Tropix Cubes están ubicados en una órbita terrestre baja única sobre las regiones ecuatoriales del planeta. Su órbita está inclinada de tal manera que viajan sobre cualquier tormenta aproximadamente una vez por hora.

Funcionarios de la NASA dijeron que la rápida actualización de las mediciones de microondas que hará TROPICS son un gran impulso. Los satélites de seguimiento meteorológico existentes pueden realizar mediciones similares, pero solo una vez cada seis horas.

“Proporcionar imágenes más frecuentes no solo mejorará nuestra conciencia situacional cuando se forme un tornado”, dijo Karen St. Germain, directora de la División de Ciencias de la Tierra en la sede de la NASA en Washington. dijo en un comunicado a principios de este mes.. “Los datos proporcionarán información a los modelos que nos ayudarán a determinar cómo cambia la tormenta con el tiempo, lo que a su vez ayuda a mejorar los pronósticos de nuestros socios, como el Centro Nacional de Huracanes y el Centro Conjunto de Alerta de Huracanes”.

Rocket Lab es la segunda compañía en lanzar cubosats TROPICS. Astra I, con sede en California, intentó levantar dos de ellos en junio de 2022, pero su cohete sufrió una anomalía en vuelo y perdió cubos. Luego, la NASA seleccionó a Rocket Lab para lanzar los cuatro vehículos TROPICS restantes durante dos misiones.

Originalmente programado para lanzarse desde el sitio de Rocket Lab en los EE. UU., en el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio en la Instalación de Vuelo Wallops de la NASA en Virginia, los dos vuelos se lanzarán a finales de este año. Pero el sitio se ha trasladado a la ubicación de Nueva Zelanda para que los cuatro cubos Tropix puedan volar antes y estar listos para la temporada de tormentas del hemisferio norte.

La constelación TROPICS orbita la Tierra a una altitud de aproximadamente 342 millas (550 kilómetros) con una inclinación de aproximadamente 30 grados. Las cuatro unidades de la constelación deben desplegarse dentro de los 60 días para que sean efectivas.

Will McCarty, científico del programa de la misión Tropics, dijo Declaración del 10 de abril . “Históricamente, los satélites han sido demasiado grandes y costosos para proporcionar observaciones en una frecuencia de tiempo consistente con las escalas de tiempo en las que se pueden desarrollar los ciclones tropicales”.

McCarty agregó que la era Cube permitió satélites más pequeños y menos costosos, lo que permitió un diseño de constelación que mejora la utilidad científica de la misión y facilita los lanzamientos de bajo costo.

“Estos factores permiten que Tropics brinde una nueva comprensión de los ciclones tropicales al reducir el tiempo que el satélite vuelve a visitar una tormenta determinada”, dijo.

Nota del editor: Esta historia se actualizó a las 9:15 p. m. ET del 24 de mayo con una nueva hora de lanzamiento prevista para las 11:30 p. m. ET del 25 de mayo, y luego nuevamente a la 1 a. m. ET del 26 de mayo con la noticia del lanzamiento exitoso y el despliegue del satélite.