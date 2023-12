Ricciardo: “Puedo volver a ganar, la segunda fila en México es una pole” | FP – Fórmula 1

Por Valerio Barretta

Ricciardo, gol de Red Bull

Daniel ricardo Es un hombre con una misión. El suyo se llama Red Bull, y preparó el camino para terminarlo el año pasado, aceptando devolverlo a su base en Milton Keynes como repuesto. Las dificultades de Nyck de Vries (fue sustituido a mediados de año) y el buen desempeño medio de la dirección de AlphaTauri (aunque jugó peor en las mismas carreras que su compañero Yuki Tsunoda) convencieron a Red Bull para confirmarlo. en 2024. Un año decisivo para el australiano en cuanto a ascenso gracias al fichaje de Sergio PérezTejón de miel Cambie lo antes posible.

El australiano quiere el asiento del RB21 (Red Bull de 2025) junto a Max Verstappen: de hecho, confía en poder ganar naturalmente en la Fórmula 1 con un coche competitivo, aumentando así el número de victorias en su carrera, deteniéndose en ocho.

Las palabras de Ricciardo

“Obviamente, después de México (Allí terminó cuarto en la parrilla y séptimo en la carrera). El equipo estaba muy contento, todos estaban contentos y estas cosas nos ayudan a progresar. Poner el coche en una posición donde la gente no se lo espera es algo que ilusiona: la segunda fila en Ciudad de México era como una pole, porque este año Albadari no parecía tener derecho a estar en esas posiciones.“, comentario #3. “Quiero volver a ganar y espero poder hacerlo.. Pero no quiero basar esta segunda etapa de mi vida sólo en esto. Volver a ganar es un plus pero no me presiona“.

Una lesión en la PL2 en Zandvoort detuvo parcialmente a Ricciardo este año, lo que le hizo perderse cinco GP: “Ojalá nunca hubiera sucedido porque fue vergonzoso y doloroso. Pero ahora que todo ha terminado, veo 2023 con optimismo porque hace un año pensé que Abu Dhabi podría ser mi última carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, ahora me siento renacido.“.