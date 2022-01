Review del Samsung Galaxy Tab S7 FE: Un centro multimedia portátil

Los avances tecnológicos conducen a una mayor integración de los dispositivos electrónicos en nuestras vidas para realizar las tareas más dispares, ya que se entrelazan con diferentes aspectos de la vida diaria, desde el trabajo hasta el ocio. La tableta puede conectar los puntos, asegurándose de hacer todo desde un solo dispositivo con una pantalla más grande que un teléfono inteligente. Sin embargo, la necesidad de muchos es encontrar un dispositivo que pueda soportar todas las operaciones diarias y que tenga una pantalla bien hecha, quizás incluso mejor con soporte para lápiz óptico. En las últimas semanas tuvimos la oportunidad de probar a uno de los candidatos más calificados, el nuevo candidato Samsung Galaxy Tab S7 FE, vendido por 649 € En el portal oficial de Samsung con el modelo Wi-Fi 4/64GB. Tenemos en nuestras manos la variante de 6/128 GB de este dispositivo, pero también hay un modelo 5G en el mercado, sin embargo, también hay un SoC diferente.

Ligero e integrado con el S Pen

el Edición para fanáticos Viene con un diseño bien pensado y es ligero, 610 gramos por 185 x 284,8 x 6,3 mm, compacto incluso en comparación con muchas alternativas en el mercado. Para aumentar la comodidad, puede comprar accesorios de terceros, como la cubierta del libro S7 actual En el sitio web oficial. En cuanto al equipo, además de la tablet, el paquete de venta incluye un cable USB Tipo A/USB Tipo C con cargador de 15W y un S Pen.

Este último permite enfoques más transversales también dedicados a la productividad y no faltan las aplicaciones preinstaladas para sacar el máximo partido de inmediato, desde PENUP, que también permite partir de planos ya realizados, hasta Pintura de estudio de clip (Poderoso software, gratis por 6 meses), pasa por el Noteshelf más simple, diseñado para tomar notas. También hay una función que convierte lo que está escrito en texto al que se puede acceder directamente a través de Samsung Notes. el Las capacidades del S Pen Su desempeño ahora es conocido por la mayoría de las personas, incluido su bajo tiempo de respuesta y eficiencia. Además, siempre puedes llevarlo contigo en tu Galaxy Tab S7 FE Gracias al accesorio magnético. Lo ideal sería en la parte superior de la parte trasera, pero si gustas, con un poco de atención, puedes hacer que quede firme incluso en la parte superior e inferior de la tablet. En cualquier caso, siempre podremos llevar el bolígrafo con nosotros.

En la parte superior de la tablet encontramos el botón de encendido, la tecla de volumen, un micrófono y un carro para ampliar la memoria, mientras que a la derecha hay un altavoz y USB tipo C 3.2. A la izquierda hay otro altavoz y otro micrófono. Sin embargo, en la parte inferior notamos el apéndice accesorio como la portada del libro mencionado anteriormente. El único color disponible en Italia es Mystic Black, que nos convenció un poco: El cuerpo trasero tiende a ensuciarse un poco fácilmente.. De esta forma, la tablet es muy clásica desde el punto de vista estético, con un relieve para las cámaras pero que no se deja sentir y los materiales son de gran calidad, siendo el aluminio la base.

tableta todo en uno

El dispositivo bajo prueba tiene las iniciales SM-T733 y es un modelo solo con WiFi, por lo que la caravana es exclusivamente para expansión de memoria, con soporte para microSD de hasta 1 TB. Debajo del cuerpo hay un procesador de ocho núcleos que funciona a una frecuencia máxima de 2,4 GHz, es decir, boca de dragón 778G. La selección atípica de Samsung, que puede crear cierta confusión ya que el modelo Cellular 5G lleva el Snapdragon 750G.

La solución implementada por Samsung permite un buen desempeño, en línea con la gama media del mercado de smartphones Android. empleo La tableta AnTuTu Benchmark v9 obtuvo 505661 puntosMientras que en GeekBench alcanzó 782 puntos en un solo núcleo y 2927 en multinúcleo. Traducido a la práctica, según lo que también hemos visto en el campo, las ofertas admiten fácilmente las operaciones diarias clásicas, ya sea navegar por la web, administrar el correo electrónico, ver contenido multimedia, etc. El sistema operativo se actualizó en enero de 2022 para Personalización de Android 11 con One UI 3.1 y el parche de seguridad de noviembre de 2021 y es flexible en casi todos los contextos, lo que garantiza una excelente experiencia para quienes desean usar la tableta para trabajar o estudiar.

Si nos centramos entonces en el entretenimiento,Gran pantalla TFT de 12,4 pulgadas, con una resolución de WQXGA (2560 x 1600 píxeles). Los colores están bien equilibrados y el brillo máximo no está mal: esto asegura una experiencia de visualización muy clara y nítida cuando se trata de acercarse a contenido como Netflix y Amazon Prime Video. En este sentido, no falta Widevine L1 DRM, para que puedas reproducir los contenidos de las principales plataformas de streaming en Full HD. Aunque el panel compuesto es TFT y no OLED, todavía estamos en excelentes niveles de tecnología. Echa un vistazo a Contenido multimedia con la Samsung Galaxy Tab S7 FE Es interesante en muchos sentidos, considerando también la presencia de un excelente sector de audio. Dolby Atmos basado en su debido altavoz AKG. Por tanto, esta tablet se puede definir como un centro multimedia portátil de no poca importancia.

En cuanto a juegos, en nuestras semanas de prueba disfrutamos de títulos como La fortuna de Leo y Sideswipe de Rocket League, que funciona sin problemas particulares. Entonces haz que la tableta sea más tensa, con Call of Duty Mobile puedes jugar con Detalle y FPS en muy alto, pero también puede configurar FPS a Max yendo a High con calidad de gráficos, mientras que PUBG: NEW State se puede reproducir con gran detalle y FPS a muy alto.

La gran pantalla de esta tablet se adapta bien a la situación Imágenes en imágenes. En este contexto, es posible disfrutar de juegos que se pueden disfrutar incluso sin sonido, como Rocket League, mientras se ven transmisiones en vivo en Twitch, ya que el hardware del dispositivo permite hacerlo. Pueden entre otras cosas También abre tres aplicaciones en la pantalla., pero para hacer eso, tienes que pasar por el tablero borde, que se puede expandir desde el lado derecho. También hay un archivo Modalita Escritorio Samsung DeX Para aprovechar la tablet en modo escritorio.

Incluye el sector de la comunicación. WiFi 6 y Bluetooth 5.2En lugar de la NFC, el conector de audio está ausente. También hay muy poco que decir sobre el departamento de fotografía, que como puedes imaginar no es exactamente el enfoque de la tableta Wi-Fi. En la parte delantera hay una cámara de 5 megapíxeles que te permite hacer videollamadas con más dignidad, gracias a los tres micrófonos, mientras En la parte trasera encontramos una lente de 8 megapíxeles. Los tiros son suficientes y el sector lucha mucho en los contextos más oscuros, pero estamos seguros de que a un buen número de usuarios les irá bien. En cambio, cerramos con una fuerza notable: Batería de 10.090 mAh. La autonomía es excelente y en algunos casos conseguimos llegar a los fatídicos dos días. Un uso más estresante puede reducir el resultado, pero estamos seguros de que muchas personas podrán irse a casa fácilmente al menos en las clásicas ocho horas, llegando sin muchos problemas incluso después de diez horas. Sin embargo, la velocidad de carga no es la más rápida. Aunque se proporciona un impulso de hasta 45W, el proporcionado es solo de hasta 15W, pero eso no es nada trascendente.