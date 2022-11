Es por eso que algunos juegos canjeados anteriormente, Multiplayer.it, ya no son accesibles

Como ha señalado PlayStation Lifestyle, en algunos casos, Juguetes previamente recuperado del servicio Playstation Plus Antes de esta solución de triple nivel, es decir, según el catálogo ahora definido como “básico”, ya no está disponiblehabiendo pasado por el catálogo Extra y Premium.

Estos son algunos casos especiales, que incluyen, por ejemplo, Greedfall y se relacionan con la gestión de licencias en juegos digitales.



GreedFall es uno de los juegos que tiene problema con la licencia de PS Plus

Basado en lo que algunos usuarios han reconstruido en Reddit, si eres Lo recuperé anteriormente Un juego en la base PlayStation Plus (que luego se convirtió en Basic) y ese juego luego fue reemplazado (a través de una nueva descarga o no) también bajo el catálogo PlayStation Plus Extra o Premium, la última versión anula a la otra.

en el principio, nueva licencia Asociado al juego en Plus Extra y Premium cancela el juego anterior, que sin embargo introduce nuevas condiciones de uso. El problema surge cuando ese juego es efectivamente eliminado del catálogo Extra y Premium: en este caso, el título ya no está disponible a pesar de haberse canjeado previamente a través de la PlayStation Plus estándar, término que debería permitir el uso del juego siempre que el el usuario permanece suscrito al servicio.

El ejemplo mencionado en Reddit es precisamente Greedfall, que primero se sugirió en el estándar Plus y luego en Premium y Extra, y luego se eliminó del catálogo en la rotación Estándar para esto. Algunos usuarios han notado que el juego ya no se puede jugar a pesar de tenerlo a través de Classic Plus.

También hay informes de otros juegos y, en casos similares, un recordatorio de atención al cliente parece haber solucionado el problema.