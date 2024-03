Cyberpunk 2077 No confíes en el acceso anticipado, es mejor lanzar un juego perfecto

Ciberpunk 2077 Ahora es un buen juego y los parches han solucionado los problemas graves que afectaban su calidad en el lanzamiento. Esto no quiere decir que este período haya sido olvidado y los jugadores se pregunten si no fue honesto publicar el juego en él. Acceso temprano, lo que significa que hay errores y solo los compran los jugadores que quieren ver el juego desarrollarse y ayudar a los desarrolladores en el proceso. PC Gamer también le hizo esta pregunta a Paweł Sasko, el director de la misión, quien no estuvo de acuerdo.

“Tal vez haya una manera de hacer eso [giochi] AAA para utilizar el acceso anticipado”, dijo Sasko, “pero tendría cuidado con eso, solo porque hay Un caso muy concreto con Larian Aquí”, refiriéndose al acceso anticipado a Baldur’s Gate 3.

Según Sasko, el éxito del acceso anticipado de Baldur's Gate 3 también podría deberse a esto.Amor preexistente por la serie Baldur's Gatecuyos juegos fueron “grandes gigantes y proyectos importantes en la historia de nuestra industria”, y por las mecánicas preexistentes en los juegos de Divinity: Original Sin.

Todo esto hizo que Larian se encontrara en una Una ubicación única para el acceso anticipado a Baldur's Gate 3según Sasko, quien señaló que Larian fue “el primero en caer realmente en algún lugar entre AA y AAA”, antes de que el lanzamiento completo de Baldur's Gate 3 lo empujara al territorio “definitivamente AAA”.

“No todos los juegos de acceso temprano tienen éxito”, dijo Sasko, señalando que Larian “fue probablemente el primero en tener realmente ese éxito en el acceso temprano”. Por tanto, no penséis que este periodo de prelanzamiento pueda resultar exitoso para Cyberpunk. “Creo que podría ser Es muy difícil que cualquier otra persona consiga el mismo resultado.En realidad”.