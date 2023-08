Retrato de Elon Musk, símbolo del fracaso (y de la redención)

Elon Musk escribió “Bitter Truth” sobre X. Y es que “hoy en día no existe una gran red social”.

Luego el CEO de Tesla y SpaceX añadió:podemos fallarComo algunos han predicho, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que haya al menos uno”.

Elon Musk, por supuesto, destaca sus esfuerzos. Desde que compró Twitter el pasado mes de octubre, ha hecho todo lo posible para darle la vuelta. Según algunos, incluso destruirlo. Pero X, como se llama ahora la red social, está contraatacando a pesar de los criticados “cheques azules”, cambios de nombre, algoritmos que favorecen a los propietarios y el preocupante regreso de la extrema derecha a la plataforma.

Libertad de expresión según Elon Musk: X está demandando a una organización sin fines de lucro que lucha contra el discurso de odio por Bruno Rovelli

01 agosto 2023

Si X sigue en pie -y de hecho, Según su directora general Linda Iaccarino, cerca del “punto de equilibrio” – También es cierto que esto se debe a la intransigencia y terquedad de Musk, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para perseguir sus ideas. Así son sus palabras: “Seguiré diciendo lo que pienso aunque me haga perder dinero”, dijo hace un tiempo el empresario en referencia a sus tuits más irritantes e irreverentes.

En conclusión Elon Musk ya corrió el riesgo de hundirse permanentemente en el pasado. Pero salió ileso de las llamas.

Esto es historia.

Agosto de 2008. Hace exactamente 15 años.

Musk mira fijamente lo que queda del cohete Falcon 9. Estos restos son un símbolo del fracaso. aún otra.

a Tres veces el cohete diseñado por SpaceXla aerolínea que el empresario fundó en 2002, No se pudo alcanzar la órbita.

Y Musk parece ver el espectro de la quiebra detrás de los escombros.

salida de dinero.

Las cosas no van en la dirección correcta.

“En aquel entonces tuve que invertir mucho capital en Tesla y SolarCity, así que me quedé sin dinero”, dijo Musk. “Dejamos tres quiebras. Así que fue bastante Es difícil recaudar dinero. La recesión también está empezando a golpear. La ronda de financiación para Tesla que intentamos recaudar ese verano fracasó. Me divorcié. Ni siquiera tenía una casa. mi ex esposa [Justine Wilson] Tenía la casa. Así que fue un mal verano”.

pero después de eso Musk encuentra un inversor ángel Dispuesto a apostar más dinero. SpaceX juega la última carta. En su cuarto lanzamiento, en septiembre de 2008, el Falcon 9 voló “interestelar” ileso.la primera nave espacial privada de la historia en alcanzar la órbita terrestre.

Musk e Internet desde el espacio: ¿el próximo monopolio del que deberíamos preocuparnos? por Emmanuel Capone

31 de julio de 2023

Si hay algo que Musk puede enseñar a los jóvenes emprendedores, más allá de sus cambios de humor, misoginia, bromas groseras y (muchas) mentiras sobre productos y tecnologías que nunca dan resultado, es que Nunca debes rendirte.

Y no se trata de dinero, como algunos podrían pensar. En aquel momento, Musk no era la persona más rica del mundo, sino todo lo contrario.

“En SpaceX comenzamos con algunas personas que no sabían en absoluto cómo construir cohetes”, dijo Musk. La razón por la que me convertí en ingeniero jefe o diseñador jefe no fue porque quisiera, sino porque no podía contratar a nadie. Nadie lo suficientemente bueno será tan tonto como para unirse a nosotros.“.