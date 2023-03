Resident Evil 4 es el juego más esperado de marzo de 2023

Hubo cierta competencia en la votación interna de Consejo editorial , pero al final, Resident Evil 4 ganó por un cierto margen, a pesar de que ciertamente no faltaron seguidores acérrimos de los otros títulos en marzo de 2023 también. Es cierto que premiar el remake frente a tantas propuestas nuevas puede parecer una opción bastante conservadora, pero cuando se trata del regreso del histórico juego de acción y supervivencia, hay un poco de trabajo. para acabar. Por otro lado, cualquiera que ya fuera un jugador en el momento de Gamecube no puede olvidar la influencia de Resident Evil 4 en la imaginación común y estamos ansiosos por verlo nuevamente en esta nueva forma en evolución, aunque está claro que el atractivo del género no tendrá nada que ver con el original que no se olvida. Por un lado, la calidad mostrada en las entregas anteriores de la serie debería garantizar esto, y la curiosidad por tenerlo en tus manos, incluso después de ver bastante hasta ahora, es realmente agradable.

Lo más esperado por los lectores



System Shock, el remake parece mantener muchas de las características del original

Los resultados de la encuesta también se dieron a conocer a Lectores de Multiplayer.it Salió rotundamente a favor de Resident Evil 4, que una vez más emergió como el juego más esperado de marzo de 2023 por cierto margen. Aquí también la explicación es sencilla: se trata de un título entrado en la leyenda, tan antiguo como para ser considerado un clásico pero también lo suficientemente moderno como para ser restaurado casi en su forma original, aunque con una importante actualización técnica. Esto genera cierta curiosidad: dados los profundos cambios que Capcom aplicó a Resident Evil 2 y 3 para sus remakes, Resident Evil 4 parece menos sujeto a cambios drásticos, por lo que puede ser particularmente adecuado para audiencias más tradicionales, considerando que en sí mismo ya lo era. Un capítulo fuera de lo común en comparación con la estructura clásica de la serie. Todo ello lleva a esperarle con cierta impaciencia, lo que justifica su primera posición en el ranking.

El segundo juego más esperado, también en este caso a corta distancia, resulta ser Wo Long: Fallen Dynasty, que promete continuar con la tradición japonesa de los RPG de acción gracias a la nueva propiedad intelectual de Team Ninja y Koei Tecmo. En este caso, la predicción también está respaldada por algunos hechos concretos: el juego obtuvo recientemente una demostración disponible públicamente que nos dio una mejor idea de esta nueva producción de los creadores de Nioh, y la respuesta fue en gran medida positiva.



Finalmente, The Last of Us Part 1 también llegará a PC

Entonces, la espera por Wo Long es real, porque sabemos lo que es y estamos ansiosos por obtener más, considerando también cómo el juego está disponible desde el primer día en Xbox Game Pass. Aquí también, en tercer lugar, encontramos System Shock Remastered, que de hecho replica con precisión la plataforma que también surgió de la votación editorial, en una consistencia perfecta que no se ve a menudo en estas páginas. Entre los tres primeros, el primer juego en aparecer es The Last of Us Part I para PC.