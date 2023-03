¿Alguna vez ha intentado controlar a distancia su teléfono inteligente? te quedarás sin palabras

¿Alguna vez has visto lo que sucede si intentas enmarcar el control remoto del televisor con tu teléfono inteligente? Te quedarás sin palabras.

La tecnología ha recorrido un largo camino en los últimos diez a quince años. Hasta 2006, el mundo se vio mínimamente afectado por La revolución digitalMuchos dispositivos permanecieron analógicos y hubo una transición entre la década de 1990 y su tecnología y el período actual y la tecnología que pronto se convertirá en la corriente principal.

Cuanto más tecnológicamente usamos las computadoras y las laptops, más conectamos la computadora al televisor con un cable especial para transmitir lo que se ve en la web en Internet. Pantalla grande Esta fue la máxima expresión de comunicación entre máquinas que existía en ese momento.

2007 marca el punto de inflexión entre la era anterior y la era que estamos presenciando plenamente hoy. Acceso al mercado iPhone De hecho, abrió una miríada de nuevas posibilidades. No solo allanó el camino para los teléfonos inteligentes, sino también para los televisores inteligentes, los sistemas de entretenimiento para automóviles, los asistentes domésticos como Alexa, etc.

Hoy, de hecho, es posible conectar teléfonos inteligentes a televisores, sistemas de información y entretenimiento, computadoras y otros dispositivos electrónicos solo a través de Wifi. Si los dos dispositivos están en la misma red de Internet, en realidad pueden comunicarse entre sí, lo que facilita compartir archivos y contenidos. Un nivel de conectividad que hace la vida más fácil.

¿Qué pasa si enmarcas el mando a distancia de tu smartphone? no lo vas a creer

Probablemente ya sepa que además de compartir la pantalla de su teléfono inteligente a través de la duplicación, puede usar su teléfono como control remoto para cualquier televisor. Para hacer eso Solo instala una aplicación especial Lo cual puede cambiar según el modelo -o más bien la marca- del televisor que uses en casa. Pero, ¿qué sucede si enmarcas el control remoto de la cámara de un teléfono inteligente?

Es casi seguro que no lo sabrías, porque no todos los días enmarcamos nuestro control remoto usando cámara. Si apunta el LED frontal del control remoto del teléfono y presiona simultáneamente cualquier botón, notará que comenzará a parpadear.

El propósito de este pequeño experimento no es hacer pequeñas luces estroboscópicas que se encienden desde el control remoto, sino verlo El LED se enciende, lo que le permite saber que el control remoto no solo funciona, sino que también se está cargando. La razón por la que solo vemos esta luz en este caso es simple: el infrarrojo no es visible para el ojo humano y de esta manera lo hacemos visible para nuestros ojos.