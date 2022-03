Reseña Sorprendentemente México – L’Indro

El 7 de marzo, el día 7 de la guerra en Ucrania, durante una sesión extraordinaria, L ‘La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución condenando la invasión rusa.

141 Los estados miembros de las Naciones Unidas votaron Por favor de resolución, 5 contra, 35 boicots.

El referéndum testificó cuánto del mundo estaba unido contra la acción de Rusia y cómo el estado de ánimo de la geopolítica de repente se desplazó hacia Moscú.

“Esta es una fuerte condena global contra Rusia de todo el mundo.“, கருத்து”CNN‘.

Pero aún, Precisamente esta es una opinión casi unánimeEste voto amoka, Destacó divisiones significativas entre los estados miembros de la ONU sobre cómo responder a la crisis.. ¿Qué explica las diferencias en los enfoques regionales y nacionales de la crisis de Ucrania?

grupo de crisis – Una organización independiente y transnacional que realiza estudios de campo sobre conflictos violentos y promueve políticas para prevenir, mitigar o resolver conflictos. Trató de resaltar los factores políticos internos.,Geopolítica, Barato, Determina las diferentes posiciones del individuo. Así que esto es la ONU.

Análisis grupal de crisis del statu quo MéxicoVotó sobre la resolución A favor de.

“Previo a la invasión rusa, hubo un gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Entendido El fortalecimiento de las relaciones con Rusia y el Kremlin parecía a cambio de interés. Durante una visita a Moscú en abril de 2021, el canciller mexicano Marcelo Ebrat, DijoHabía dos países “Iniciando una etapa de una relación muy estrecha. La epidemia nos ha abierto puertas“. El gobierno mexicano elogió especialmente la diplomacia rusa de vacunasEsto ayudó a garantizar el acceso a más de 20 millones de dosis del Sputnik V.

Sin embargo, México se perfila como un país crítico con la invasión, A pesar de las pequeñas diferencias de opinión entre los altos funcionarios del gobierno y la burocracia de política exterior. López es Obrador El presidente Vladimir Putin evitó la condena directa,Adhesión a la política tradicional Política Exterior Mexicana No interferir en los asuntos de otros países. (Así llamado Teoría de Estrada) Sin embargo, México no es miembro de la ONU. Adoptó una clara posición crítica en el Consejo de Seguridad, donde ahora es miembro no permanente. esta en la congregacion Escoger Para condenar la “invasión de Ucrania”. Parte de la lógica del gobierno mexicano es su ‘experiencia histórica’, López Obrador entusiasmado Aclarar Su país no solo fue capturado por España”, dijo.Enfrentó dos invasiones de Francia y dos invasiones de los Estados Unidos. Perdimos la mitad de nuestro territorio“. தி Ministerio de Relaciones Exteriores Sin dejar de insistir, aceptó argumentos similaresLa importancia de la política no intervencionista Y en Solución pacífica de controversias.

Como en muchos países latinoamericanos, el enfoque en México está en el potencial colapso económico de la guerra. México depende de Estados Unidos para su suministro de gas natural y la posibilidad de que suban los precios lleva al gobierno a considerar otras formas de generar electricidad.