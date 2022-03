Basta de desalojo de familias centroamericanas perseguidas

Familias centroamericanas acampando en Rhinosa a la espera de solicitar asilo – Msf

La emergencia sanitaria no es razón suficiente para que las familias que huyen de refugiados cierren sus fronteras del sur y los deporten a países donde corren el riesgo de sufrir abusos. Restricción impuesta por el llamado expresidente republicano Donald Trump “Título 42” -, está en vigor desde marzo de 2020 y ha estado en vigor de forma sistemática. Ahí Tribunal de Apelación Distrito de ColumbiaSin embargo, el viernes introdujo un insulto importante, que se sumó a las introducciones. Joe Biden Para menores solitarios. ahora le toca a estados unidos Prohibir la repatriación de familiares perseguidos y gravemente maltratados. Un paso importante, según las organizaciones para la protección de los inmigrantes, es la revocación de sentencias anteriores de los tribunales estadounidenses. Y sienta un precedente. La mayoría de estos últimos son refugiados de la violencia de la guerra centroamericana. Un conflicto invisible, se rompe El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Las cifras están en la práctica por el boletín de guerra. La noche del viernes fue en Zacatecas, México. El periodista Juan Carlos Munis fue asesinado el 7 de enero. Ningún otro país del mundo tiene actualmente tal ataque a la prensa. Sin embargo, demostrarlo no es fácil. Porque conviene controlar el flujo de migrantes, que ha crecido exponencialmente en el último año,La crisis económica provocada por el Gobierno. La inmigración será uno de los puntos clave de la campaña para las elecciones intermedias. Los demócratas no quieren alentar a los republicanos. Sin embargo, dentro de la administración, las filas de los que se oponen al “Título 42” están creciendo y la sentencia actual lo refuerza.