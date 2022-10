Canceladas las últimas tres carreras de 2022

Termina la racha de W, al menos por esta temporada. La organización del campeonato reservado a las mujeres piloto tuvo que desconectar su organismo, Al cancelar anticipadamente las últimas tres carreras de 2022, programadas para realizarse en Austin y Ciudad de México (en una cita doble) como una serie paralela a la Fórmula 1. El motivo de la interrupción fue que la perspectiva de completar el proyecto había estado pendiente durante semanas: uno de los prestamistas no pudo garantizar los fondos prometidos inicialmente. año y, debido a la crisis económica, la inflación y el aumento de los costos de logística, la Serie W se quedó sin dinero para terminar la temporada.



El logotipo de la serie W en el paddock

Un futuro en juego La noticia de la cancelación de los dos últimos viajes a Estados Unidos ha venido acompañada de promesas de futuro, ya que los fondos ahorrados este año se reinvertirán en la organización del próximo campeonato. Sin embargo, es un duro golpe para una categoría que apunta fuertemente a las carreras en los EE. UU. para atraer nuevas asociaciones y garantizar perspectivas más sólidas. Puede que este no sea el caso y, a pesar de las declaraciones oficiales de la directora ejecutiva de la categoría, Catherine Bond Muir, es inevitable. En la serie W, se acumulan nubes cada vez más siniestras.



Serie W 2022: Jamie Chadwick

Chadwick gana Sin embargo, esto cambia bastante a nivel de juego. De hecho, la cancelación de las dos últimas carreras de la temporada presenta la posibilidad Jamie Chadwick se llevó a casa la certeza matemática de un tercer título de la Serie W en tres años. Debido al dominio del piloto júnior de Williams, no hubo sorpresas ni acusaciones de deportividad por parte de sus rivales, quienes, pese a retirarse en la etapa de Singapur, mantuvieron una ventaja de 50 puntos sobre la holandesa Beitske Visser, la primera de sus seguidoras. . en el 75 La longitud aún está por asignarse. Independientemente de si comienza de nuevo o no en 2023, es posible que Chadwick no esté al comienzo del próximo campeonato de todos modos, como el cambio a la Fórmula 2 o la serie de apoyo de IndyCar, Indy Lights.