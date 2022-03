Acapulco ha sido actualizado para una segunda temporada por Apple TV Plus

Apple TV Plus ha decidido alargar su estancia en el resort de Las Colinas: ha renovado su serie de comedia por una segunda temporada. acapulco, Realizado en español e inglés. La filmación de los nuevos episodios comenzará nuevamente en México esta primavera.

acapulcoSu primera temporada está actualmente al 100% Tomates podridosProtagonizada por el productor ejecutivo Eugenio Derbes, recientemente ganó el Premio SAG por su papel en el elenco de la película de Apple “CODA”. El elenco de la serie incluye a Enrique Arison, Fernando Corsa, Damian Alcazar, Camila Perez, Short Overstreet, Vanessa Pache, Regina Rhinoso, Rafael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrian, Regina Orosco y Carlos Corona.

acapulco Máximo, de 20 años, cuenta la historia de Gallardo (Enrique Arison), cuyo sueño se hace realidad cuando consigue trabajo Chico de cabaña En el resort de moda en Agapulko. La segunda temporada comienza con el primer heel: en 1985, Máximo tuvo que lidiar con algunos altibajos dentro del resort, problemas inesperados en el hogar y un nuevo rival en el amor que podría arrebatarle a la chica de sus sueños. En la actualidad, vemos al ya adulto Máximo (interpretado por Eugenio Derpes, narra la serie) llegando a Agapulko, donde se reencuentra con varios conocidos del pasado, buenos o malos…

Desde Lionscat TV, acapulco Inspirado en la película 3Pas Studios y Pantelion Filmsal “Cómo ser un San Valentín latino” Y producido para Apple por Lionscate Television, 3Pass Studios y The Dannenbam. La serie está coproducida por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Schumann. Chris Harris es showrunner y productor ejecutivo de Winsberg, Cisneros, Schumann y Jay Cross. Además de actuar, está coproduciendo con Derpes, Ben Otel y la coproductora Sonia Cambero en representación de 3 Boss Studios. Eric y Kim Danenbaum son coproductores con Jason Wang en nombre de The Dananbaum.

Otros próximos títulos originales de Apple incluyen “Echo 3”, un nuevo thriller de acción ambientado íntegramente en América del Sur y escrito por el productor y escritor Mark Paul, ganador de un Premio de la Academia; la serie original coreana del director Kim Ji-woon “Dr. Brian”; “Pachingo – Korean Wife”, una novela basada en coreano, japonés e inglés; “Masters of the Air”, una nueva serie dramática limitada de Apple Studios y producida por Amblin Television de Steven Spielberg y Platon de Tom Hanks y Gary Godsman; “Slow Horse” es un thriller internacional de espías protagonizado por el ganador del Premio de la Academia Gary Oldman. También nuevas historias del director, escritor, productor, director de fotografía y editor ganador de un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, Alfonso Cron, quien actualmente tiene un acuerdo general con Apple TV Plus.