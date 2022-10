Reseña de Resident Evil Village: Sombras de Rose

Sin duda, Capcom consiguió contar una historia diferente a la habitual con la saga de Ethan Winters, a la que están dedicados los dos últimos capítulos de Resident Evil. Gracias a la introducción de una perspectiva en primera persona y un enfoque que a menudo se inclina hacia el horror de supervivencia pasivo, es decir, uno en el que el protagonista es una persona común que reacciona ante el horror escapando y escondiéndose en lugar de luchar, Osaka House ha logrado renovar una serie que narrativamente no podía expresar.Cualquier novedad desde hace tiempo.

Si has completado Resident Evil Village (Advertencia: si no lo has hecho, es mejor no termines de leerSabrás cómo termina la historia de Ethan. Después de los créditos, hay un final definitivo varios años después de esos eventos, con Rose ahora una adolescente: en ese momento descubrimos que la niña tiene poderes especiales y que Chris Redfield a veces usa su ayuda con algunos mandados.

Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Te lo contamos en Reseña de Resident Evil Village: Sombras de Rosela tan esperada expansión del Survival Horror de Capcom incluida en el paquete Winters’ Expansion junto con la vista en tercera persona del juego base y nuevos personajes para el modo Mercenaries.