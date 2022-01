¿Cuánto dura el anillo de Elden? La respuesta de FromSoftware

Con el passaggio all’open world, Anillo de Elden propone ai giocatori un mondo liberamente esplorabile e ricco di attività da completare e per questo motivo sono in tanti a chiedersi quanto durerà il gioco. A dare una risposta è stato il Producer del titolo nel corso della presentación de Elden Ring en Taipei Game Show 2022.

Stando infatti alle parole di Yasuhiro Kitao, i giocatori impiegheranno circa trenta ore per portare a terminar la storia principale del gioco. Questa stima non tiene quindi in considerazione tutto ciò che riguarda le missioni secondarie e l’esplorazione delle aree facoltative, difficili da evitare per qualsiasi appassionato dei soulslike. Possiamo quindi immaginare che il completamento del gioco al 100% richiederà almeno dieci ore aggiuntive se non di più, ma al momento è impossibile fare delle stime precisa sul tempo richiesto per portare a compimento tutte le misión facultativa e sconfiggere yo jefe la cui morte non è necessaria per raggiungere i titoli di coda.

In attesa che gli sviluppatori fornescano deettagli aggiuntivi sulle ore richieste per completare il gioco nella sua interezza, vi ricordiamo che Elden Ring è entrado oficialmente en fase gold Ed è ora impossibile che vi siano ulteriori rinvii alla data d’uscita, fissata al 25 de febrero de 2022.