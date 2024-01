Rendimiento de Wall Street en la sesión del 12 de enero de 2024

Principales índices bursátiles de EE. UU. Cambios fraccionarios registrados En la última sesión de la semana.

El índice Dow Jones cayó un 0,31% hasta los 37.593 puntos, tras alcanzar un nuevo máximo histórico de 37.825 puntos. El índice Standard & Poor's 500 se recuperó un 0,08% hasta los 4.784 puntos, por debajo del nuevo máximo de 4.802 puntos. Signo positivo para el Nasdaq (+0,02% hasta 14.973 puntos).

Algunas sorpresas en los primeros informes trimestrales de los gigantes del sector financiero en Estados Unidos. Bank of America en el punto de mira (-1,06% a 32,8 dólares). El instituto cerró los últimos tres meses de 2023 con unos ingresos inferiores al consenso de los analistas, mientras que el beneficio por acción estuvo en línea con las expectativas.

Mal día para Tesla (-3,67% a 218,89 dólares). Según informaron algunas agencias de noticias, el gigante del automóvil podría reducir la producción en la fábrica alemana, tras los problemas de suministro debidos a la compleja situación geopolítica en el Mar Rojo.

Peor rendimiento para Delta Air Lines (-8,97% a 38,47 dólares), que revisó a la baja sus estimaciones de beneficio por acción para el presente ejercicio fiscal. Por el contrario, la aerolínea cerró el cuarto trimestre de 2023 con ingresos y ganancias por acción mejores que el consenso.

Trimestralmente desde Grupo UnitedHealth (-3,37% a 521,51 dólares) Wall Street no estaba interesado.