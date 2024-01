La versión china del Jeep Wrangler cuesta menos de la mitad y es una auténtica bola de fuego: el mercado está batido, todo el mundo lo quiere

Parece un Jeep Wrangler, pero es mucho más barato. El nuevo todoterreno procede de China.

Características también Son similares a los que se encuentran en el Jeep Wrangler, pero el costo es mucho menor.. A diferencia de muchos otros fabricantes que se están convirtiendo lentamente a la electricidad, adoptando tecnologías modernas e innovadoras, el proceso en este caso es el contrario. El fabricante del que hablaremos optó por el camino tradicional, empezando por el todoterreno por excelencia, para formar un vehículo accesible a todos los bolsillos.

Cuando hablamos de ahorro es imposible no pensar en China y precisamente en el coche que vamos a analizar. Fue diseñado en la tierra de los dragones con el objetivo de brindar una alternativa viable. Para aquellos a quienes les gusta aventurarse en superficies de carreteras menos lineales, pero no quieren o no pueden gastar mucho.

El Jeep Wrangler chino llega con todos los detalles

el es llamado Ickx K2 en comparación con la versión Stars and Stripes es ligeramente más corto con 4,64 metros de largo Frente a los 4,88 metros del estadounidense. Ancho 1,92 metros y alto 1,87 metros. El chasis cuenta con un eje trasero macizo.

Es interesante señalar que la altura desde el suelo es ciertamente limitada, en realidad estamos dentro de los 22 cm, pero en términos de chasis, esto permite superar sin problemas a un Ford de 50 cm.

Al ser un modelo de bajo costo, la transmisión no es tan refinada y sofisticada como el modelo base, sin embargo está equipado con dos ejes motrices, que se pueden activar y no son permanentes. Para completar el equipamiento, también se incluye una reductora y un dispositivo de bloqueo del diferencial, útil para hacer cómoda la conducción sobre cualquier tipo de superficie.

Como se ha comentado, una de las principales diferencias entre ambas propuestas radica en que no adoptan combustibles no contaminantes, por lo que si el Jeep se ofreciera en versión enchufable con 381 CV y ​​en versión gasolina 2.0 litros, capaz Para entregar hasta 272 hp, el Ickx fue diseñado K2 está en un solo modo, que es impulsado por El motor turboalimentado de 2.0 litros produce 163 CV y ​​380 Nm. del par máximo. La transmisión es automática y tiene ocho marchas. En términos de consumo, existen 10,3 litros cada 100 km, mientras que la velocidad máxima que puede alcanzar es de 160 km/h.

Entre las características de serie mencionamos una pantalla de 12,3 pulgadas.Climatizador automático bizona y conectividad smartphone gracias a la compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play. En los días fríos existe la posibilidad de calentar los asientos estrictamente de cuero.

Concluimos con el aspecto que interesa a la mayoría de los automovilistas, es decir, el coste necesario para llevarse este monstruo chino a casa. Se puede encontrar en el mercado italiano a un precio de 49.900 euros. ¿Te parece mucho? Ciertamente no, si nos fijamos en la oferta del Wrangler, que está disponible a un precio inicial de 72.900 euros. Con una diferencia de 20 mil, que ciertamente no es una cantidad pequeña, podrás tener en tus manos un coche que tenga buenas prestaciones y te permita practicar la conducción todoterreno con total seguridad.