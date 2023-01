La tormenta sobre Bergoglio, puños de payaso para Messina Denaro y Google: por lo tanto, hoy …

– No te lo puedes perder, atrápalo Mateo Messina Mooney, El secreto de los “cofres vacíos”. Parece que encontraron estas cajas en el segundo alijo y creen que algunos de los papeles se han ido. ¿certificado? Hasta ahora nada. Pero estamos en el patrón habitual en las notas rojas, los papeles de Riina se han ido y así sucesivamente. Cuando atrapamos a alguien, siempre debe haber algún misterio involucrado. Pero indiscutiblemente me pregunto: Pero si buscábamos alijos con todos sus secretos, ¿no hubiera sido mejor no revelar la captura del presidente?

– Nueva ZelandaEl Primer Ministro dimite: “No tengo suficiente energía”. ¿corajudo? Quizás. ¿heroína? No. Solo alguien que no puede soportar la presión y toma una decisión. Fin. Jerusalén me parece exagerada.

– Joe Biden Estados Unidos tiene la intención de ayudar a Ucrania a recuperar Crimea. Ahora: Putin lo tomó injustamente y todo eso, por así decirlo. Pero eso fue en 2014. Estaba estratificado como tantos otros en el mundo. No creo que sea el momento de empezar a pelear para devolver Crimea a Zelensky. ¿O estoy equivocado?

– Pregunta: ¿Nuestro gobierno, especialmente la Liga, suministrará armas a Kyiv si decide atacar Crimea?

– Pezón gratis en Facebook e Instagram: Meta preparándose para quitar el bulto. Lo harán pasar por cosas de igualdad de género, y está bien. Pero que levante la mano travieso el que no es feliz.

Subsecretario del Ministerio de Justicia. andrea delmestro, anuncia intervenciones contra la publicación de “diarios” en los diarios durante la investigación. Ya me imagino mañana a mis compañeros despotricando por el ataque a la libertad de prensa. Pero todo son tonterías: hemos abusado masivamente del “derecho a las noticias” desde 1992. Es hora de volver a alguna civilización legítima.

– Todo está bien. Está bien repudiar a tu cita y marcharte con el tercer poste. pero que Letizia Moratti Decir que usted nunca ha sido “entusiasta” por el Consejo de Attilio Fontana, en el que aceptó un papel en pleno apogeo del virus, me parece una exageración incluso para aquellos que no desdeñan escupir en el plato del que proceden. come.

– la AlemaniaEl país que ha sido más lento que ningún otro en la imposición de sanciones por el gas ahora también está trabajando para frenar el envío de más armas y tanques a Kyiv. El presidente Steinmeier dice que Berlín apoya a Ucrania “tanto como puede”. Lo que también significa: no nos ahorcaremos a toda costa.

– Leí esta entrevista con una de las maestras. Mateo Messina Mooney. Dice: “Recuerdo que Lorenza se acercó a la oficina y me dijo: Profesor, cada vez que habla de mafia, antimafia y legalidad, yo quiero salir de la clase y no quiero participar en la manifestación organizada por el director contra la mafia, entonces le pregunté por qué en privado y me dijo que para nosotros podría ser Mateo Messina Denaro ser un presidente, un masacre, un criminal, un hombre terrible, para ella siempre ha sido su padre. Nunca he olvidado esas palabras. Sospechoso.

– El Google Despedir a muchas personas contratadas durante Covid para mantener altos los ingresos. Es el capitalismo, señores. Y así es como funciona, para bien o para mal. Lo que me molesta es el correo electrónico tonto del CEO de Alphabet, Sundar Pichai, diciendo que “lamenta profundamente” los despidos. Entiendo algo así en un pequeño negocio familiar que simplemente no puede continuar. No en una corporación multinacional con miles de millones de dólares en ingresos.

– vi un video Mateo Messina Mooney esposado dentro de la comisaría de San Lorenzo en Palermo. Disculpe, ¿pero no dijo el juez que la imagen de un súper fugitivo llevado a prisión sin cadenas era un símbolo de la grandeza de la democracia liberal? Entonces, en este video que se transmitió en todos los televisores, ¿lo quitaron solo para mostrar? Si es así, parece más una farsa.

– Básico Gerhard Ludwig Müller El Papa Bergoglio, tras las críticas del secretario de Ratzinger, ataca directamente al Gaenswein. “Hay una especie de círculo mágico que gira alrededor de Santa Marta formado por personas que, en mi opinión, no están preparadas teológicamente”, dice. Y otra vez: “En el Vaticano parece que ahora la información está circulando de manera paralela, por un lado están activos los canales institucionales, lamentablemente cada vez menos consultados por el Papa, y por otro lado los canales personales se utilizan incluso para nombrar obispos o cardenales”. Müller acusa al Papa de causar dolor al eliminar la misa en latín. Habla de la migración como un fenómeno que algunos políticos quieren frenar con razón (a diferencia de Bergoglio en la práctica). Europa, argumenta, es como la sucursal de Davos. Decir que la iglesia fue destrozada es probablemente un eufemismo.