Renato Secto murió en Roma en un accidente automovilístico a los 70 años

Renato Secto, el actor y actor de doblaje conocido por el público en general por brindar su voz a Shrek y muchos otros personajes en películas animadas y más, murió después de 10 días de pelea en el hospital luego de un accidente automovilístico. La noticia de la desaparición fue transmitida por Omar Barbierato, alcalde de Adria (ciudad de la provincia de Rovigo), donde nació el actor el 28 de octubre de 1951 y confirmada hoy en Roma por la policía local de Rome Capitale.

El accidente de Renato Secto en Roma

Renato Sechetto iba, según un reconstruido, en su moto Biagio Beverly cuando, alrededor de las 13:00 horas del 14 de enero, por causas aún estudiadas por los Cascos Blancos, chocó contra un Toyota Aygo conducido por un hombre de 33 años. . El impacto se produjo en la Carretera Anastasio II, vía Cardenal Tripepi.

La ayuda inmediata fue brindada por 118 trabajadores de la salud que llevaron a Renato Sekito, de 70 años, al hospital de San Camilo, de color naranja. Sin embargo, la condición del actor y actor de doblaje solo empeoraría con el paso de los días y falleció el 23 de enero. El Grupo Aurelio Décimo Tercero ha realizado los relevamientos y está trabajando para entregar a la Fiscalía un informe detallado de los hechos.

La carrera de Renato Cito

Cecchetto nació en 1951 y, a lo largo de su dilatada carrera, ha prestado su voz, entre otros, a Shrek, Pig Hamm en “Toy Story”, a Yeti en las películas “Monsters & Co” y “Monsters University” y en la serie ” Monsters & Co – My Neighbor”. Y de nuevo, B.T. Pauls en A Bug’s Life, Mack en Cars, Bill en The Search for Dory, Juan Ortodoncia en Coco, Miu Miu Pelocito en BoJack Horseman y Cleveland Brown en Family Guy.

Su voz también es famosa en el mundo de los videojuegos. Prestó su voz a Manny Calavera en Grim Fandango (desarrollado y publicado por LucasArts) y a Charlie Sidjan en Hitman 2: Silent Assassin (desarrollado por IO Interactive y publicado por Microsoft Windows). Sin embargo, el artista también movió la pantalla como actor. Protagonizó “I Fichissimi” de Carlo Vanzina y “Fracchia la bestia humana” de Neri Parenti, quien también lo dirigió en Fantozzi al rescate. Y de nuevo, en “Mis amigos – Capítulo dos” y “Parenti Serpenti” de Mario Monicelli, y “Abbronzatissimi” y “Abbronzatissimi 2 – Un año después” de Bruno Gaboro.