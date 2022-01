Surgió ‘Energías negativas’ Natalie Caldonazzo vs. Sully/Miriana ‘Ya no hablo con ella…’

Volviendo a hablar de energías negativas en la casa gran hermano vip. Fue para hacer esto Natalia Caldonazzo, Hablando con Mirjana Trevisan Desde aumento del sol. Parece que el choque entre la actriz y la influencer en el episodio anterior, amarrada al asiento del sofá para captar la mejor iluminación, habría tenido grandes consecuencias. En las últimas horas, el tema ha vuelto al centro y Caldonazzo lo ha hablado con su ex novia Non è la Rai: “Te portaste muy mal conmigo. Me dijo que me levantara del sofá, pero había lugar para todos. Prefiero la mala luz pero las energías positivas por el amor de Dios”Cautivó a la actriz.

Solly Sorge intenta besar a Delia Doran / “Estamos en la misma longitud de onda…”

Natalie continuó explotando al revelar que no quería estar cerca de alguien como Sully: “También te alejas de ti mismo, las energías que me llegan… me llega algo negativo, entonces no lo quiero y lo evito”Agregó, explicando que no tiene la intención de conocer a Sulli durante y después de la fiesta del Gran Hermano. Sin embargo, las palabras utilizadas por Fibona fueron mal juzgadas en las redes sociales, ya que Caldonazzo fue acusado de usar declaraciones extremadamente excesivas hacia Sulli, particularmente en referencia a una historia de negatividad.

Alessandro Bacciano “Sophie es una perdedora” / Sully lanzó “Me encantó esta perdedora y me la arrebaté con ella”

Nathalie Caldonazzo y Mirjana Trevisan vs Sully “Energías negativas”

también Mirjana Trevisan Ella estuvo de acuerdo con las palabras de su amiga. Natalia Caldonazzo Opuesto aumento del sol Aumento de la dosis: “Decidí, tal vez hace dos meses, que cada vez que él habla, realmente no bajo mis dudas. Es decir, ella dice algo como quiere”.. Incluso la corista lo seleccionó. “Una niña grita para llamar la atención y lo hace de esta manera”.Admitió que había dejado de hablar con ella.

Me gusta natalia también mirjana Ella no tiene intención de llegar a conocerla. Sol Agregando: “Ya no me importa lo que diga. Las energías que entran… ¿qué puedes hacer? Me estoy moviendo”. La conversación entre ambas provocó diversas críticas, una de ellas incluso planteó a Mia Martini y las consecuencias de unos comentarios sobre supuestas energías negativas sobre la gran artista desaparecida, considerando inaceptables los juicios de las dos mujeres contra Sully. ¿Habrá citación del director Alfonso Signorini?

¿Delia Durán sufre de Covid? / “Dijo que ya no huele ni sabe” pero la dirección…

© Reproducción reservada