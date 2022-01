‘Gran Hermano Vape’, Manuel sale de casa, Federica, Barrow y Natalie en la nominación

alfonso signorini El episodio de ironía comienza con la primera votación para la elección del Presidente de la República, en la que se menciona su nombre: “Pobre Italia y estamos solo en la primera votación, el viernes puede que no esté…”.

El triángulo sigue en el punto de mira

El conductor comenta con Alex Belli en el estudio sobre su decisión de dejar a Delia. El actor, de hecho, sin el conocimiento de Delia, expresó sus sentimientos en Twitter, diciendo que quería “liberar” a Delia, frustrado por su comportamiento hostil hacia ella.

Tras contactar a Vippos Signorini, aparece un video que recorre los momentos clave de la relación entre Delia, Soleil y Alex.

Para asombrar, explica el director de la orquesta, él Cambiar de rumbo entre Soleil y Delia, quien incluso compartió un beso el sábado. Los dos, que siempre habían estado en una mala relación, parecían haber entrado en una tregua. Sulli explicó que se había sacado de la relación de Alex Delia, que estaba cansada y que había levantado los brazos, aunque no había olvidado los delitos a los que había estado expuesta. Lo mismo ocurre con Delia, quien dice que ya no tiene rencor, ama la solidaridad femenina y tiene que vivir con Sulli, es mejor hacerlo en paz: “Alex no me respeta y lo que pasó entre ellos le explicamos… “. dice Dorán.

Natalie Caldonazzo no cree en la nueva relación entre los contendientes, comentando: “Me parece temprano y extraño”. Incluso Adriana Volpe, del estudio, está de acuerdo: “En mi opinión, es una paz peligrosa”.

Los enemigos de Sulli no se detienen

Signorini envía un clip que muestra cómo el frente enemigo de Soleil se ha vuelto más y más fuerte.

La que la ataca en particular es Manila a quien define como arrogante y tiende a ser la víctima. Lulu también comparte la misma opinión. Para ella, Sole es muy competitiva.

Manuel es una decisión difícil

Manuel y Lulu son enviados al barco del amor y el clip que relata los momentos más intensos de la semana entre los dos aparece a la luz de la despedida de Manuel. El ex nadador afirma que encontrar el amor en casa lo hizo más fuerte y le permitió creer que podría volver a caminar: “La distancia no es un problema, me calmaré y empezaré de nuevo, más fuerte que antes. Tres años después del accidente, encuentro esa gran apertura te da fuerza, y creer en dos es mejor.” de uno, y creer en muchos te da fuerza.”

Asumiendo que Manuel está fuera del programa, Lulu dice: “Lo voy a extrañar mucho, pero me quedaré aquí con la gente que me quiere, no soy Manuel pero me sentiré menos sola”.

Entonces Signorini le pregunta a Manuel si quiere dejar el programa para siempre y él responde que sí: “Quiero estar tranquilo, y para estarlo tengo que estar bien físicamente, así que tengo que salir”.

En el jardín para él estaba su primera sorpresa: Jennifer, su hermana.

Delia y Alex

Katya, Natalie, Jessica, Barrow son invitadas al Super para hablar sobre Alex y exponer sus críticas. Katya insiste en conocer el significado de “amor libre” del que el actor sigue hablando. Billy responde: “Entre Delia y yo hay una gran libertad mental”, pero lo engaña cada vez que Signorini le pregunta si se refiere a la libertad de ir a la cama con otros: “Alex, serías un ladrador pero no soy estúpido. si me dices que no quieres hablar de eso por privacidad te entiendo, si me dices que no pasó nada, no estoy…”

Alex responde: “Mi concepto de amor y libertad es poder vivir una amistad como la que tuve con Sully”. Atrapada por lo que sucedió debajo de las sábanas con Sully, Bailey comenta: “Prefiero que esto se mantenga en privado”.

Cuando se le preguntó a Solly, ella agregó: “Han pasado muchas cosas entre Alex y yo, pero no quiero insinuarlo de manera exagerada. Debajo de las sábanas, Alex también dijo que me ama si realmente queremos decirlo”. entonces” y Soleil admite que ama a Sully: “Nunca nos escondimos”. .pero ¿por qué debería elegir?”

Incluso Jessica y Natalie no terminan de entender por qué Alex sigue haciendo sufrir a Delia y Barrow concluye: “Esta historia es aburrida, me parece genial que haya estado en un programa durante tres meses, detén ese pequeño teatro”.

Signorini llama a Delia en la habitación misteriosa y en un video le muestra el mensaje que Alex le escribió en las redes sociales: “Te dejaré caminar sola”. Luego le entregó el anillo de bodas de Alex, con una nota: “Es nuestra muestra de amor… Solo tú puedes decidir si quieres guardarlo o dejarlo. Te lo mando porque representa lo que somos. No pierdas”. tu dirección, mira dentro. Defiéndelo y no permitas que otros me insulten. “Con palabras duras. Solo tú puedes decidir si salvarás nuestro amor o lo destruirás para siempre”.

Adriana se vuelve hacia Delia: “Por favor, despierta, no si tienes que demostrar algo”. Sonya también interviene: “O es un teatro pequeño o tenemos un registro médico completo ante nosotros”.

Y en este punto, Delia dice: “Es él quien tiene que arreglar ese anillo, no yo”.

Sulli también interviene: “Me alegro de que Alex haya dejado en claro las cosas que siempre he pasado por alto, y el hecho de que ambos sigan sin decidirse me hace pensar que su amor es diferente…”.

El discurso se remonta a las palabras de Alex sobre el amor hacia Sulli, es incomprensible para todos cómo se puede amar a dos personas. Delia admite que Alex nunca le dijo que le había suplicado a Sully debajo de las sábanas y le dijo que estaba enamorado de ella.

Otra “sorpresa” para Delia es la carta que Soleil le escribió a Alex y entregó en secreto, a través de Giacomo, a la persona en cuestión. Delia, sin embargo, no dice molesta: “El resumen de la carta es lo que siempre he dicho. Le pedí que tomara una posición con su esposa…”, dice Sully.

Alex está molesto e insiste en hablar y continuar con la racha de amor libre. Signorini lo invitó a irse: “Dijiste que elegiste la línea del silencio… pero no me dejaste hablar”. Alex se levanta y se aleja.

Adiós a Manuel

Signorini agradece a Manuel por lo que les dio a todos durante su estadía en la casa y muestra un video de los mejores momentos del nadador con los demás inquilinos, rindiéndole homenaje, mientras todos lo defienden. “En este camino aprendí algo de cada uno de ustedes, gracias por acompañarme y por mis sonrisas…” Todos tienen palabras de agradecimiento y Lulu dice: “Para ti, solo digo que te amo, eres mi todo y no necesito decirte nada. Sabes que te amo y te amaré más y más”. cada día más. Cuando sales no sabes que estás esperando”. Su padre y su hermano esperan fuera de la casa de Bortuzzo.

regla de transmisión de televisión

Entre Kabir, Soleil y Federica, el más votado y querido por la audiencia es Kabir, quien tiene que elegir quién se la debe entre Federica y Soleil en la TV en el próximo episodio, donde habrá una eliminación. Big recoge a Federica.

la sorpresa de david

Signorini invita a David a la habitación misteriosa, donde el niño cuenta algunas historias sobre su vida y la de su padre. Su padre, que tiene un problema de visión, está en casa para animarlo y demostrarle su amor.

Los altibajos de Sophie y Alessandro

Luego en el último episodio Delia mencionó que Alessandro y Sophie hablaron con ella, él se enojó y la llamó “perdedora”. Así comenzó una serie de peleas entre los dos. Alessandro se disculpa de nuevo por vivir para Sophie. Por su parte, justifica sus constantes vaivenes de la siguiente manera: “Nosotros también estamos bien, hablamos mucho y el problema es que somos básicamente muy instintivos”. Alessandro también dice que lo siente: solo nuestra persona fea está en el aire, pero tenía muchas ganas de decirles a todos que le dije que la amo y sus ojos y su confusión, amo la persona que es. También somos esto, pero no sólo eso. Pero juró ante su hijo que ya no se acostaría con Sophie, y ahora un sacerdote quiere anular su promesa.Por otro lado, Signorini habla de una carta escrita en un periódico por la hermana de Alessandro en la que la llamaba a irse. Sophie sola, que es demasiado pequeña para él.

Manuel entra al estudio Todos se pusieron de pie, luego llegó Aldo Montano y los dos jugadores se abrazaron. La última sorpresa de Manuel fue la llegada de su madre.

La cita

Los inmunólogos son al azar Katya, Manila y Sophie, a los que se han agregado Soleil y Delia por elección de los comentaristas.

En las nominaciones abiertas, Federica elige a David, Alessandro nomina a Natale, Lulu nomina a Barro, Gianmaria nomina a Jukas, Mirjana nomina a Barro, David elige a Lulu, Natalie nomina a Barro, Jessica nomina a Barro y finalmente Jukas Natale.

En las nominaciones secretas, Solly nombra a Natalie, quien también es nominada por Delia, elige a Manila Giucas.

Sorpresa para Jessica y Lulu que escuchan en el video las palabras de apoyo de su madre.

Depende de Kabir Bedi nominar y él elige a Alessandro, quien también fue nominado por Katya. Ella eligió a Sophie Gianmaria.