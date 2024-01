Regresa el toreo a la Ciudad de México y coso agotados

A Ciudad de México El toros volvieron a bajarArena. De hecho, a principios de diciembre, la Corte Suprema de México fue Se levantó la prohibición de mayo de 2022 Según él, “las corridas de toros violan el derecho de los habitantes de las ciudades a un entorno sano y no violento”. De hecho, el fallo del tribunal reabrió estos programas y les devolvió la vida. tradición Tiene al menos 500 años de antigüedad y hay evidencia de un conquistador español en los primeros veinte años del siglo XVI. Hernán Cortés Después de que los aztecas capturaran la capital en 1521, fue testigo de algunas de las primeras corridas de toros en la ciudad.

Así, el domingo 28 de enero elPlaza de toros de MéxicoEl más grande del mundo, con capacidad para 50.000 personas, volvió a registrar un lleno total, lo que dice mucho de lo duro que muere una de las tradiciones más sangrientas del país.

aunque un Investigación realizada por la revista reforma Como 59 por ciento de matrícula mexicana. A favor de la abolición de las corridas de toros, el 73 por ciento de los entrevistados lo consideró un “acto de crueldad” contra los animales, la escena sangrienta sigue siendo la más popular y una cuarta parte de los entrevistados dijo que la considera una forma de arte y una tradición del pueblo. En resumen, las corridas de toros son un tema muy divisivo en México.

Pero no sólo en México: Francia, Portugal, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador Todavía es legal y se practica en estos países y, según HSI, alrededor de 250.000 toros mueren allí cada año. Prohibido en varios países, incluidos Argentina, Canadá, Cuba, Dinamarca, Italia y el Reino Unido, sigue siendo legal. EspañaSin embargo, algunas localidades como Kalongay, Dosa de Mar, Vilamagolam y La Vajole lo han prohibido.

Entrada de picaderos a caballo distrayendo al toro y preparándolo para la entrada del torero (fotograma del vídeo publicado por el equipo ACHO Taurino 3)



También se sugiere encarecidamente que se trata de una forma de tortura para estos animales especialmente criados. Sociedad Humana Internacional. “La afirmación de que una corrida de toros constituye una lucha justa y regular entre un toro y un toro es simplemente falsa – opinó la Sangha – cada toro es mental y físicamente debilitado antes de encontrarse cara a cara con el modelo. Antes de entrar en la plaza, el toro está sometido al estrés del tráfico e incluso puede patear. En el primer acto de una corrida de toros, los ayudantes del matador ceban al toro con grandes ropas de colores, y luego los picadores, es decir, hombres a caballo, apuñalan al toro en el cuello con una lanza ganchuda. Todo esto sucede antes de que comience la “lucha” del matador.”

Si eso no fuera suficiente ya La muerte no puede considerarse indolora para un toro. “El torero, o matador, después de apuñalar al toro con bandarillas (palos de madera con puntas afiladas), “coloca una espada sobre un área grande como la del toro para matarlo rápida y limpiamente”, su objetivo: entre los hombros del toro”. Los defensores de las corridas de toros argumentan que si el matador apunta correctamente, el animal morirá en cuestión de segundos. Sin embargo, este tipo de muerte rápida y limpia no es la norma. En la mayoría de los casos, el matador no da en el blanco y hiere al toro. La sangre y las burbujas fluyen a través de los pulmones y la tráquea, la boca y la nariz del animal”.

Uno de los toreros en la gran reapertura de los toros en la Ciudad de México el domingo ((fotograma del video publicado por el equipo ACHO Taurino 3)



El domingo, decenas de personas se reunieron en la céntrica Glorieta de Insurgentes al mediodía y luego marcharon hasta la plaza de toros de la ciudad. “No a las corridas de toros” y “Basta de muerte de inocentes” fueron las pancartas utilizadas por los manifestantes. Entre ellos Gerónimo SánchezDirectorHéroes animales, Una de las organizaciones que organizaron la manifestación. “Estamos totalmente en contra del regreso de las corridas de toros y del mantenimiento de estos eventos que buscan el placer únicamente torturando a los animales”, afirmó el fundador de la asociación promotora. Recogida de firmas Debería enviarse a los legisladores mexicanos para impulsar leyes contra la tauromaquia y el bienestar animal. – México no puede tolerar ni celebrar la violencia y mucho menos hacerla parte de su cultura. Torturar y matar a un animal en una plaza llena de gente mientras se producen abusos y celebrar los abusos va en contra de la paz que nuestro país necesita. Por este motivo, Animal Heroes promueve leyes que prohíban esta cruel tradición, que sólo está permitida en 8 países del mundo. México logró prohibirlo en 4 estados y queremos hacerlo a nivel nacional”.