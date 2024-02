Al menos 19 personas murieron – ver revista de noticias

Orban no reveló sus cartas hasta el Consejo Europeo extraordinario de mañana

El acuerdo de los 27 miembros sobre la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-27 (MFP o MFP) “aún no ha llegado”. La decisión de mañana sobre la ayuda a Ucrania, atacada por Rusia, es un “momento decisivo”, una verdadera encrucijada en la que veremos qué tipo de institución internacional quiere ser la Unión. La Hungría de Víctor Orban sigue bloqueando un acuerdo entre los líderes de la UE sobre la enmienda50.000 millones de euros de ayuda a largo plazo a Ucrania (33.000 millones en préstamos y 17 en subvenciones a fondo perdido) son el “elemento básico”, la ayuda macrofinanciera necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado, inmerso en una agotada defensa de guerra. . Contra Moscú. El estancamiento está causando irritación y frustración entre otros socios de la UE.

Todos fueron aplazados a la mesa del Consejo de la UE.

El Consejo Europeo extraordinario se reúne mañana por la mañana en Bruselas para intentar llegar a un acuerdo; después de la cumbre de diciembre, el Primer Ministro húngaro, al salir de la sala, permitió a sus colegas dar luz verde a los 26. Negociaciones con Ucrania y Moldavia. Una fuente diplomática afirmó que se estaban manteniendo contactos “particularmente entre la Comisión y Hungría”, pero Orban decidió acudir al Consejo Europeo “sin cerrar nada primero” para abordar las cuestiones directamente en la cumbre. Por lo tanto, la solución no estará disponible al menos hasta “mañana”. Sin embargo, esta vez, otra fuente diplomática europea, no será suficiente para que Orbán, un alto miembro del Consejo Europeo (es primer ministro desde mayo de 2010: derrotó al holandés Mark Rutte en unos meses), deje espacio para una Café: en diciembre es una “decisión política”, en este caso es “Cuestión de Derecho y exigencia del Consenso 27”.

Las finanzas están en riesgo

El marco de negociación aprobado en diciembre prevé una dotación financiera adicional de 64,6 mil millones de euros, que se gastarán en nuevas prioridades: además de 50 mil millones de euros para el instrumento para Ucrania (17 mil millones de euros en subvenciones y 33 mil millones de euros en préstamos), 2 mil millones de euros para la migración y la gestión de fronteras, 7.600 millones de euros para la vecindad y el mundo, bajo el nuevo instrumento paso 1.500 millones de euros para el Fondo Europeo de Seguridad, 2.000 millones de euros para el Instrumento de Flexibilidad y 1.500 millones de euros para las Reservas de Solidaridad y Ayuda.

Nudo de consenso

Para ser adoptada, una enmienda al MFP requiere la unanimidad del Consejo y la aprobación del Parlamento. También está la cuestión del tiempo, porque sin ayuda financiera, Kiev corre el riesgo de caer en default, sobre todo porque el Congreso estadounidense aún no ha dado luz verde para ayudar al país de Volodymyr Zelensky (enlace al vídeo de mañana 27): “Ayudar a Ucrania no puede esperar” dice una fuente, porque si no llega “lucharán a partir de marzo”.

Los húngaros, dice otra fuente diplomática, dicen que también quieren un “acuerdo de 27 partes”, pero piden una decisión unánime cada año sobre la ayuda a Ucrania, no sólo sobre el MFP; También quieren que no participen en la cobertura de las prestaciones adicionales de la UE de próxima generación, ya que todavía no han cobrado ni un euro del Pnrr (aceptan futuras reducciones en las cuotas, cubriendo el interés único cobrado), y pidieron posponer el plazo de su Pnrr por dos años, para que pueda ser implementado (el plazo finaliza en 2026). Esta última petición no puede aceptarse, porque el plazo se fijó por unanimidad y fue aprobado por los parlamentos: es necesario reabrir todo y los otros 26 evitarán iniciar un proceso similar. Frente a estas demandas, la posición de otros países sigue siendo la misma que en diciembre: un debate anual sobre la facilitación para Ucrania es ciertamente posible, pero nadie quiere conceder a Hungría derechos de veto sobre el presupuesto de forma regular.

Un alto funcionario de la UE explica que “naturalmente” existe un “plan”, y luego señala que Orban ya ha bloqueado otros documentos, como las sanciones contra Rusia: “No, no, no, entonces se mueve”. La prioridad es buscar un acuerdo en 27, ya que encontrar uno de cada 26 fuera del MFP será “complicado”., aunque poco probable. La verdad es que si se llega a un acuerdo el día 26, ya no será cuestión del Consejo Europeo, sino sólo de la conferencia intergubernamental del día 26. Una solución de 26 partidos es posible, pero será más complicada y, sobre todo, “más cara”, porque no pesará sobre el presupuesto de la UE, sino sobre los presupuestos estatales individuales (con sus deudas).

Hungría exige la aprobación unánime no sólo del MFP, sino también del presupuesto anual (se requiere una mayoría cualificada cada año, mientras que el MFP, que fija el límite de gasto, requiere un voto unánime), por lo que se puede bloquear cada año. Otros países dijeron que no, porque proyectar costos “requiere certeza”. Una fuente diplomática europea explicó que una posible solución podría ser comprometerse a discutir el presupuesto anual de la UE en el Consejo Europeo cada año. En Rrf (Next Generation Eu), a petición de los Países Bajos, dio al Consejo Europeo el derecho de pedir que situaciones específicas se debatan “en su totalidad”.

Las negociaciones con Budapest "se están intensificando – explica un alto funcionario de la UE – pero todavía no hemos llegado a ese punto. No sé si tendremos éxito". Incluso un diplomático europeo dijo que "el resultado no está garantizado en 27", por lo que no es seguro que la cumbre no fracase, como ocurrió en febrero de 2020, del mismo modo que un Consejo Europeo no logró ponerse de acuerdo sobre el MFP 2021-27. Otra fuente afirmó que el fracaso de la cumbre era "políticamente más grave" porque pondría de relieve el "aislamiento plástico" de Budapest en comparación con las otras 26. Y un aislamiento tan fuerte puede crear una situación por primera vez. "Coagular" a la mayoría para proceder con el procedimiento de conformidad con el artículo 7 con efectos a partir de 2018.

En este caso, la falta de una revisión intermedia del MFP no hace que pocos países tengan mucho que perder: por supuesto Italia (el paquete también incluye financiación para la migración), pero también España, Rumanía, Eslovaquia y Letonia. por diferentes razones. Todos los países que puedan decidir votar a favor de suspender los derechos de voto de un miembro efectivamente en cuarentena. Ahora no puede contar con ayuda concreta de Polonia, donde Bis está en la oposición, en desacuerdo con la Comisión para el Respeto del Estado de Derecho.

Además de Ucrania, está el problema de los elevados costes de los intereses de Ngeu: si están cubiertos por el presupuesto anual en 2024, ya no estarán protegidos a partir de 2025, lo que podría crear problemas en los mercados financieros. Según una fuente diplomática, los 26 tienen “gran irritación y frustración” con Hungría. Es cierto que de aquí al final de la legislatura, es el “último momento” en el que Orban puede utilizar el arma del veto como palanca, pero “si tira demasiado, corre el riesgo de encontrarse con algunas moscas. En una situación peor”. que brazo y bota”. Un documento de la secretaría del Consejo publicado en el Financial Times muestra que predecir problemas para la economía húngara en ausencia de un acuerdo no parece haber ayudado. Según un diplomático europeo, “no es una muy buena idea” porque habría permitido a Orbán demostrar su tesis de “chantaje” por parte de Bruselas hacia Hungría.

Esto ciertamente “no ayudó”, confirma otro embajador. Ni siquiera es un hecho que la Primera Ministra Georgia Meloni, a quien a menudo se considera un “puente” hacia Orbán, decida actuar como mediador, mientras que tampoco es un hecho que la mediación fracase. Además de la revisión intermedia del MFP, que será el “tema principal” del Consejo de mañana, están previstos dos debates, uno sobre la ayuda militar a Ucrania y otro sobre Oriente Medio. Esta última incluye la misión naval de Aspites entre el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz, que estuvo hoy sobre la mesa de los Ministros de Defensa en un consejo informal en el Palacio de Egmont: “Espero que el problema se resuelva”, afirma. Alto funcionario de la UE. Sin embargo, no se esperan resultados en Oriente Medio porque requerirán negociaciones prolongadas, lo cual es poco probable.

Se discutirá la ayuda militar a Ucrania, así como el uso de los ingresos excepcionales relacionados con la congelación de activos del Banco Central de Rusia en las cuentas de las cámaras de compensación. La Comisión está presionando para que se actúe, pero muchos países piden actuar con cautela (incluidos Italia, Francia y Bélgica), el BCE ha expresado repetidamente dudas sobre los riesgos de la medida y sobre la reputación internacional del euro como moneda de reserva. . Solicitamos a las cámaras de compensación que segreguen esos ingresos en sus cuentas para que podamos confiscarlos más tarde si es necesario. El Consejo Europeo extraordinario está precedido por una cena informal entre líderes esta tarde en la sede del Consejo, donde los Jefes de Estado y de Gobierno (que no son muchos) tendrán la oportunidad de hablar bilateralmente entre sí. Por último, parece que no se hablará de una renovación de las cumbres de la UE: la retirada de Charles Michael de la candidatura a las elecciones europeas “lo ha derribado todo”.