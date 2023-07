Reddit eliminó todos los mensajes privados antes del 1 de enero de 2023

En los últimos días, muchos usuarios de la red social Reddit han informado que ya no pueden acceder a ninguno de los mensajes privados que se intercambiaban con otras personas dentro de la plataforma antes del 1 de enero de 2023. Esto no es un error del sistema: la empresa que ejecuta Reddit ha decidido eliminar todos los chats antes de ese día para “garantizar una transición rápida y rápida” a una nueva infraestructura de chat.

La decisión fue anunciada por Reddit en un comunicado el 22 de junio y entró en vigencia el 30 de junio, dejando a los usuarios alrededor de una semana para guardar sus archivos de chat si no quieren perderlos. El comunicado decía que los chats realizados antes del 1 de enero no se importarán al nuevo sistema, pero no se eliminarán. Debido a esto, muchos usuarios dicen que no entendieron lo que estaba por suceder y ahora se quejan de la falta de contactos que son muy importantes para ellos, como los primeros mensajes intercambiados con la persona que luego se convertiría en su pareja o largas discusiones sobre siendo querido por ellos y no copiado en ningún otro lugar.

