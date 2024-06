“Recuerdo que el Ferrari de mi abuelo se incendió con mi hermano Labo en secreto”.

¿Sabías cómo iniciarlos? “Eso fue fácil. Lo difícil fue entrar al garaje donde los guardaba. Para nosotros fue un momento de libertad y satisfacción: no era que lo condujéramos, sino que apretábamos el acelerador solo para escuchar el ruido y el interior. estábamos soñando despiertos.

¿El abuelo permitió esto? “Él realmente no lo sabía”.

¿Primera vez en la pista? “Éramos niños en la década de 1980 y la Fórmula 1 estaba dominada por McLaren: no hay recuerdos felices. “Estoy más asociado con el período de Todd y Schumacher, pero ya era mayor”.

“Schumacher todavía está en la familia Ferrari”.

¿Quién es Schumacher para ti?

“El año que viene se cumplirán 25 años desde el primer campeonato mundial que ganó con Ferrari. Realmente entendí lo excepcional que era no sólo como conductor sino también como hombre. Las enseñanzas de Michael siguen presentes en Maranello, donde pasó mucho tiempo, incluso con sus hijos. Lo estuve pensando hace unos días en el Día de la Familia, donde participaron más de treinta mil personas, lo cual no era un número elevado. Ferrari es verdaderamente una gran familia. “Michael sigue siendo parte de esto: para mí, no es sólo un héroe, sino mucho más: amaba a Ferrari y sigue siendo amado por todos nosotros”.