¿Realmente lo necesitamos? Esto es lo que piensa Digital Foundry – Nerd4.life

fundición digital Lanzó un nuevo video, en el que Richard Leadbetter analiza las posibles actualizaciones para PS5 y Xbox Series X, que por conveniencia a partir de ahora llamaremos Serie PS5 Pro y Xbox Siguientey si, dadas las condiciones actuales del mercado y el progreso tecnológico, es realmente necesario o incluso Es razonable entender. Dudas legítimas, dado que, como pronto veremos, los puntos negativos de las consolas de la generación media no se pasan por alto.

Una de las dudas que plantea Digital Foundry es que estamos a casi dos años del lanzamiento de PS5 y Xbox Series X | S e La ‘próxima generación real’ aún está por llegarPorque todavía estamos en medio de un cambio generacional. En este caso, Leadbetter no se refiere a desarrollar títulos exclusivamente para las consolas existentes, sino también a usar tecnologías avanzadas, como la que se muestra en la demostración de Matrix construida con Unreal Engine 5. La pregunta de Digital Foundry es legítima: si no PS5 y Xbox La Serie X todavía se está exprimiendo, entonces, ¿cuál es el punto de hacer una PS5 Pro o Xbox Series Next en uno o dos años?

https://www.youtube.com/watch?v=sgfcrcXu2w8

Otro de los temas que aborda Leadbetter es cuál Meta Se puede solicitar cualquier actualización de generación media para consolas Sony y Microsoft. Leadbetter explica que PS4 Pro y Xbox One X se lanzaron en respuesta a la creciente popularidad de las pantallas 4K, satisfaciendo así las necesidades específicas de un segmento del mercado. Es posible que no existan las mismas condiciones en esta generación, ya que los televisores 8K están luchando por establecerse y quién sabe si alguna vez tendrán éxito. En este sentido, prometer solo un mayor rendimiento puede no ser suficiente para penetrar en el mercado masivo. También carece de las tecnologías para realizar un gran salto de hardware.

Leadbetter también menciona el problema con costos de producción. En el vídeo de Digital Foundry se explica cómo en generaciones anteriores estas cosas se han ido reduciendo mucho con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el caso de Xbox 360, los costos de producción desde el lanzamiento hasta el final de su vida útil se redujeron en aproximadamente tres cuartas partes. Pero para PS5 y Xbox Series X, las cosas podrían ser muy diferentes, los costos no caerían al mismo ritmo, por lo que podría ser imposible sostener el lanzamiento de un modelo más potente (o requerir un precio fuera del mercado, agregamos). ). . Además, Leadbetter recuerda que el éxito de Nintendo Switch y Xbox Series S demuestra que la potencia no lo es todo.

El último punto de Leadbetter se relaciona con el punto actual situación económica mundialcon la inflación en aumento mientras que los precios de las consolas se mantienen estables (a diferencia de las GPU), lo que significa que Sony y Microsoft están obteniendo menos ganancias por unidad vendida de PS5 y Xbox Series X y esta situación podría empeorar con las actualizaciones de hardware.

¿qué piensas? ¿Crees que PS5 Pro y Xbox Series Next llegarán tarde o temprano a pesar de los posibles problemas enumerados en Digital Foundry? Háganos saber en los comentarios.