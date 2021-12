Real Madrid – Inter 2-0, reportajes: Calhanoglu se retrae, Militao pasa el muro

Real Madrid – Inter 2-0 (18 ‘Kroos, 81’ Asensio)

Boletas de calificaciones del Inter (editado por Giacomo Iacobilis)

Handanovic 5,5 – Kroos a los 18 ‘se da cuenta de cómo lo llaman en España buen gol, pero el portero nerazzurri no está exento de culpa dados sus 25 metros. El resto del partido no está demasiado ocupado, pero mantiene una buena guardia y es inocente del portero zurdo de Asensio.

D’Ambrosio 5,5 – Ni de Freij ni DiMarco, al final, es el tercer centro del Inter en el Bernabéu. Vinicius Junior contiene dificultad en la primera parte, luego en la segunda parte pases cruzados a la derecha con Demarco en defensa y el Inter se ve afectado a nivel ofensivo. De ese conjunto, de hecho, no hubo más oportunidades para intentar hacer travesuras.

Pantalla 6.5 – Junto a Brozovic, siempre le toca a él retomar la maniobra del Inter. No duda en bajarse del balón cuando ve el primer hueco disponible, además de abrir la puerta para que Jovic se detenga con excelentes resultados.

6. Palos – Cuántas figuras de la clase 99, que a menudo se adelantan a la línea de centrocampistas en busca de un bolsillo para el ala. En defensa, hay algunos pequeños defectos, pero en general su desempeño sigue siendo positivo.

Dumfries 6 – El holandés ganó la encuesta por banda derecha y respondió con una gran penetración que casi lleva al 0-1 a los pocos minutos de juego. Su actuación es valiente y merece un pase, aunque en el descanso Inzaghi opta por dar un paso atrás y confiar ese pase al más defensivo D’Ambrosio (Desde 46 ‘Demarco 6 – Algunas buenas ideas en la mitad contraria del campo, y sobre todo el balón de gol en el minuto 69, pero en general el juego acaba poco después de que él entra).

4.5 camilla – Inmediatamente intenta poner el peso del Inter y el partido sobre sus hombros, pero es demasiado indulgente cuando a los 18 permite que Kroos dispare y golpee a Handanovic desde lejos. Al inicio de la segunda parte tiene el balón bueno para marcar el 1-1, pero dispara alto, se pone nervioso y es expulsado por la ingenuidad de Militao. Para romper, esta vez él es el héroe negativo del partido.

Brozovic 6.5 Ancelotti dijo durante la conferencia: “Broso es el cerebro del Inter”. Así es, porque el croata es el interruptor que enciende y apaga a los nerazzurri a voluntad. Además, también se necesitan algunos períodos de apagado cruciales como el de Vinicius a la media hora (Desde 61 ‘Ficino 5.5 – Uruguay fue reemplazado por el jugador rojo en la jugada táctica de Barilla y así Inzaghi no logró cambiar el empate en el partido).

Calhanoglu 5 – Un buen comienzo como sus compañeros, pero poco a poco desperdicia todo el camino y falla más de una asistencia en las paletas. Deshacer el último período (Desde 61 ‘Vidal 5.5 – El ex silbato del Barcelona intenta arrastrar a sus compañeros en los momentos más difíciles, pero además de algunas intervenciones duras sobre los oponentes, hay muy poca recuperación en media hora de juego).

Perisic 6.5 – No le preguntes por el futuro, el conjunto croata solo piensa en el presente y en la primera parte es considerado uno de los mejores jugadores en este campo. Baja un poco por segundo, sin dejar de hacer un buen trabajo en las dos etapas del partido ante Carvajal. Lo mejor del Inter con Brozovic y Skriniar.

Džeko 5.5.0 Actualizar El desafío de desafiar con Militao se siente como un combate de lucha libre. El bosnio mete su cuerpo en él, se mueve mucho y busca la sangre ganadora, pero el antiguo puerto hoy parece un muro realmente infranqueable (Canción 61 Sánchez 6 – Le da velocidad e imprevisibilidad al ataque de los nerazzurri, pero tampoco puede hacer mucho en diez contra once).

Lautaro Martínez 5 – Una de las notas más negativas de la noche madrileña: el hombre tan esperado, que -hay que recordar- no está al 100% en condición física, defrauda las expectativas con su cancelación por parte de la dupla Alaba-Militao frente a uno de los equipos en los que estaban más interesados ​​(Desde 67 ‘Gagliardini 5.5 – El partido ahora se cierra cuando entra, el ex Atalanta no deja huella).

Simone Inzaghi 5.5.1 Actualizar El Inter juega a la par con el Real Madrid durante al menos una hora, pero se torna muy torcido tras el gol de Kroos y se arriesga a irse a la lona antes del descanso. También en la segunda mitad, los nerazzurri entraron bien al campo, y el Sr. Inzaghi intentó darle al juego otro choque con cuatro cambios casi instantáneos, pero la tensa destitución de Barilla quita prematuramente el telón. Es difícil pedirle a él y a su equipo algo más contra las fuerzas de Ancelotti, incluso si la selección de D’Ambrosio de 1 ‘, luego corregida a 46’, no convenció del todo.

Boletas de calificaciones del Real Madrid (por Andrea Peras)

educado 6 Defiende bien las poles del Real Madrid, aunque en algunas ocasiones sale un poco, sobre todo con pases cruzados. Pero cuidado con las conclusiones hacia la puerta.

Carvajal 7 – Perisic ataca a menudo disparándole, pero no le sorprende concentrarse en el balón en lugar del camuflaje croata.

Eder Militao 6.5.1 – Debe ser parcheado varias veces dentro del área de penalti. Una presencia permanente sobre todo en las numerosas cruces que vienen desde abajo.

Alaba 6.5 Solicité, como toda la defensa del Real Madrid, por el Inter de forma proactiva. Sin embargo, pudo confirmar su experiencia, a veces incluso con intervenciones dentro de los límites de la regulación.

empapado 6 La velocidad de Dumfries lo pone en crisis en los primeros minutos. Sus compañeros siempre están al acecho del extremo del Inter, pero después de actuar, es más meticuloso a la hora de cerrar.

Modric 6,5 – Recibe el aplauso de “The Bernabeu” por su ingeniería y sus lindas características. Todo esto combinado con muchas carreras.

6.5 Defiende muy bajo, a veces dejando espacio para que Brozovic acabe el partido, pero siempre la habitual cantidad de energía y cantidad en el medio del campo. Propicio para el gol de Kroos con un velo que mantiene a Barilla fuera de la vista. Desde 71 ‘Camavinga 6 Se para al frente de la defensa, expresando sus excelentes ideas.

Cruz 7 – No arranca muy bien bajo presión de los jugadores nerazzurri pero en cuanto consigue un poco de espacio le pega: control por derecha e izquierda del centro por detrás de Handanovic 1-0. Desde 78 ‘Valverde sv

Rodrigo 6.5 La red de cruce nació de su pendiente y paso horizontal. Al caer el sol de la primera parte se estrelló contra el poste a pleno palo tras el final de una gran carrera y unos instantes después echó fuera de la red. En la segunda mitad, alineó a Handanovic con un buen diámetro. Desde 77 ‘Asensio 7 – A los pocos minutos de entrar, deja su huella en el partido con un soberbio gol en cada vuelta, dando un cuenco al poste y acercándose a la portería de Handanovic.

Jovic 6 – Llamó para sustituir a un jugador del calibre de Benzema, ciertamente no un papel fácil. Después de una primera mitad difícil, se metió más en el partido calentando los guantes de Handanovic en la segunda mitad. A partir de 78 ‘Díaz sv

Vinicius 6 – Cuando el balón arranca, siempre es un peligro para la defensa nerazzurri, que también suele recurrir a los modales duros. Sin embargo, resultó estar en la bola. desde 82 ‘Hazard sv

Carlo Ancelotti 7 – Tras un comienzo complicado, con la derrota en casa ante el Sherif, cerró el grupo en primera posición con su equipo capaz de marcar aprovechando las oportunidades creadas.