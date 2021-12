Lecturas directas – Spalletti: “¡Habrá 14, ahora la camiseta pesa más! Sobre Osimhen y los lesionados …”, Rahmani: “Con Spalletti más espacio, ¡ahora puedes ver a los verdaderos jugadores!”

Entrenador del Napoli Luciano Spalletti Esperado en la rueda de prensa a las 14.30 horas en Castel Volturno. El zaguero también hablará con su lado Amir Rrrhamani. Puedes seguir el texto en vivo, como de costumbre. Tuttonapoli.net

14.34 – La rueda de prensa comienza con Rehman

¿Hubo un desequilibrio en el último período? “Hubo un equilibrio incluso cuando no ganamos, lo importante es mantener la concentración y darlo todo “.

Mañana la carrera por dentro o por fuera, ¿qué grieta en la cabeza? “Estos son partidos especiales, solo se fijan 90 minutos, hay que entrar al estadio listos y dar todo como dije antes”.

¿Qué ha cambiado con Spalletti? “He cambiado porque juego más (risas, Ed), en un equipo fuerte como el Napoli siempre debe haber dos jugadores fuertes para cada puesto, en defensa en el medio hay 4. El entrenador siempre pide cosas diferentes, también en la base de que el oponente siempre debe estar concentrado antes de cada partido “.

¿Qué esperas del partido y del público? “Es un juego crucial en los 90, todos sueñan con estos partidos, y aquí puedes ver jugadores reales que tienen personalidad y saben lo que quieren”.

En la era de la ADL, el Nápoles siempre ha superado al grupo, ¿no sería la clasificación un fracaso europeo? Te sientes responsable? “Siempre tenemos responsabilidades, no solo mañana, también en el torneo, queremos ganar y jugaremos para ganar, y luego a veces en el campo lo que queremos no sucede”.

Eres un punto fijo, pero ¿dónde crees que necesitas mejorar? “Siempre se puede mejorar, incluso en los mejores equipos, hay momentos en los partidos en los que hay que mejorar muchos aspectos técnicos”.

14.41 Depende de Luciano Spalletti

Mañana solo tienes un centrocampista con determinadas características, Demi, ¿va a cambiar algo? “No, el único tema por el que tengo que preocuparme son los valores morales de los jugadores, la energía que tienen para expresar cada vez, a veces no aceptan actitudes que determinan los resultados de lo que veo que los jugadores están sanos. Obviamente, en el momento en que ciertos resultados chocan, el atuendo se vuelve un poco más pesado y existe la necesidad de mostrar una fuerza mental superior y hay una necesidad de mantener la cabeza despejada “.

Ada pasa a Notata. Osimhen, que ha vuelto para correr, lo pasó, ¿cómo está la tabla de recuperación? “Dependerá de las presiones que enfrentará día a día. Veremos en el gimnasio cómo reaccionará y en base a lo que entendamos, tenemos mucha confianza en conocer al chico porque es él quien está dispuesto”. para acortar unos días, se logrará todo lo posible ”.

A pesar de esta belleza, ¿se encuentra en una encrucijada? Es frágil? “Necesitamos motivación, un sentido de pertenencia, para nosotros, todos comenzaron desde adentro o desde afuera, y si estuviéramos en este punto aquí, no consideráramos a estas personas cruciales al principio como lo más probable, nos ceñimos a un poco de ligereza , la gestión es siempre la misma y todas son carreras por dentro o por fuera, este es realmente solo un partido como el que se hizo con Atalanta, tengo que mostrarles la manera correcta para asegurarme de que el resultado no pese demasiado en comparación. al resultado de la prueba se cruzaron. Me parece que hay un salto adelante y no hay malicia para el próximo partido, él jugó El equipo tiene razón y los datos de Atalanta te dan el documento. Si estás a su nivel puedes aspirar a ganar el próximo partido también. Si Leicester está en ese nivel están los anillos y si vienes con la mente correcta es más fácil explotar algunos de ellos, ellos son los que hacen girar el partido porque lo hicimos por igual ”.

Los fanáticos se preguntan si es mejor dejarlo solo o no, también hay un pre-show bajo, pero para ser claros: ¿consolará a los que más han jugado? “Mañana cumpliremos 14 años (risas, editor). Si haces una comparación con los otros estadios también, si juegas el jueves a las 6:30 pm hay muchos gritos por todos lados. Entonces, ¿cuánto tiempo dice reposo, a quién te refieres? En tu opinión, quién jugaba cada vez más, recuérdamelo. ¿Alguien como Elmas jugó un poco o mucho? En cambio, juega más. ¿la edad? Y ni siquiera podemos ir a casa para ver cuántos besos dieron. Mario Roy? Jugó menos sin 6-7 de las selecciones nacionales, luego algunos jugaron menos pero Elmas jugó 6-7 de la selección nacional, algunos tuvieron 3 selecciones nacionales y 2 de Italia. El problema es general, y son las dificultades de todos, y hay que acostumbrarse, y la dificultad está detrás de la puerta. Entonces muchos dicen “está de vuelta”, pero después de 10 días de arresto, Covid no es algo tan natural como la gripe y ataca el sistema respiratorio. Cuando entras tienes igual responsabilidad y mayor riesgo muscular porque eres nuevo y siempre vas al máximo en esas media hora, tienes que tener cuidado de decir descansemos esto o aquello. ¿Mertens y Zelensky? Mañana o tarde o temprano todos jugarán y se esforzarán ”.

Insigne y Fabian están de vuelta con Empoli, ¿cómo están Politano y Dima después de Covid? “Sí, están mejor, han hecho algunos entrenamientos y el nivel ha subido. Insigne y Fabien están tratando de recuperarlos el domingo, pero no será fácil “.

Sobre movimientos con y sin balón: “Cuando otros tienen el balón, hay que adaptarse un poco, si son 3 en la delantera es mejor quedarse en 4, si estás en 5, dejas al jugador en el medio del campo. Cuando estás en La posesión se puede hacer tan poco como se quiera, ya sea con la entrada de un jugador El centro entre los centrales, con el central entre el central y el lateral como hace Atalanta. Cuando tienes el balón, selecciona la situación, Leicester también permite un mediocampista fuera de la línea de construcción, eso es algo normal “.

Manolas está totalmente curado, ¿qué aportación esperas de él? “Él saldrá del banco, puede entrar, no hacer los 90 minutos después del problema que tuvo, tenemos que ver si su problema vuelve a brotar y luego con el entrenamiento puede desarrollar los 90 minutos a los niveles que tiene”. acepta.”

¿Cómo viste a Malcuit en las dos etapas? “En la fase de posesión tiene esa señal, tiene la fuerza, tiene fuego en carrera, cuando tiene que recoger cosas ahí es más difícil, pero es un jugador que le crea problemas con su reacción, bien hecho a ambos lados.”

Rahmani dijo que estos juegos fueron vistos por jugadores reales. “Sí, es uno de esos juegos que te radiografían el alma, está dentro o fuera y te ves obligado a no posponer el resultado del día que queda para el siguiente. Tu personaje debe estar en ese nivel ahí, si no nos resistimos entonces no eres muy fuerte, siempre tienes que ver qué tipo de actuación se va a hacer. Cada juego tiene una parte de tu historia en juego, entonces no debes darle nada a nadie (con respecto a la pregunta de Rahmani sobre responsabilidad con la sociedad, ed), no hay deuda con nadie, pero con los fans necesitas modales y mantendrás tu enfoque con el que saliste ese año en los sets ”.

¿Ambrosino, Sioufi y Costanzo pueden contribuir? “Hay una lista en la Europa League, tenemos contacto diario con el entrenador del Primavera, los llevamos a los entrenamientos todos los días también porque lo están haciendo muy bien y los felicitamos, ahí está mi adjunto que está viendo la retransmisión en directo, también hay otras cosas buenas y las tendremos en cuenta ”.

Napoli está entre los equipos correctos, contra Atalanta, pero su equipo fue más allá para hablar con el árbitro. estás trabajando en eso? “Consideramos todo lo que nos puede ayudar, todos los que aquí trabajamos analizamos bien las cosas de nosotros mismos primero, hay un sentido de humildad, considera tu prueba, luego se arma la charla en equipo. También tenemos reuniones diarias con días tan cortos entre partido y partido, veo situaciones dentro y fuera del campo derecho, a veces es agotador mantenerlo siempre sano, pero si quieres escribir una buena historia, hay muchas cosas. El esfuerzo está detrás y lo estamos haciendo “.

¿Le pediste a Lozano y Mertens que se tomaran el pelo y jugaran todo? “Todos están listos, especialmente mañana, para dar lo mejor de sí mismos. A menudo he elogiado al grupo y lo que quieren, y luego están los oponentes y los anillos, pero todos están disponibles para tiempo extra para ser superhéroes”.

¿Puede Ghulam finalmente hacer una contribución? “Sí, está casi listo no porque le falte algo, sino para jugar porque ya ha expresado su valor que hay que tenerlo en cuenta y es un campeón”.

15.20 – El final de la rueda de prensa