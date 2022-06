“Reabrir Kaliningrado”. Lluvia de misiles sobre Odessa

Un nuevo capítulo de tensiones entre Él vuela Occidente se abrió alrededor de Kaliningrado, un enclave ruso entre Polonia y Lituania, y por lo tanto confinado entre el territorio de la OTAN. Las autoridades de Vilnius decidieron prohibir la entrada al territorio de trenes rusos que transporten cierto tipo de mercancías. y el Kremlin Gritó en voz alta, calificando la decisión de “hostil” y “provocadora”, declarando que si la medida no se cancelaba, Rusia tomaría “medidas destinadas a defender sus intereses”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió esta advertencia y convocó al Encargado de Negocios en la Embajada de Lituania.

Ahora, con cierta exageración por la propaganda, el guión parece prestarse a evocar el trágico asedio que marcó la historia soviética (de Leningrado a Stalingrado), alimentando el complejo cerco y el espíritu nacionalista de los rusos. El jefe de la diplomacia en Vilnius, Gabrielius Landsbergis, dejó claro que su gobierno no hacía más que aplicar las sanciones decididas por la Unión Europea por la invasión de Ucrania. El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, confirmó una explicación.

Sólido

Se espera que las medidas restrictivas afecten a alrededor del 50% de los productos transportados desde Rusia a Kaliningrado, empezando por el acero. Sin embargo, las aclaraciones lituanas no fueron suficientes para calmar la ira rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry, dijo que la decisión en Vilnius PeskovEs “inédito” y, sobre todo, “ilegal” porque viola el acuerdo de 2022 entre Rusia y la Unión Europea. Por lo tanto, la situación es “extremadamente peligrosa” y Moscú estudiará en profundidad las contramedidas. Actualmente, la Flota Rusa del Báltico, que tiene su sede en Kaliningrado, ha anunciado que llevará a cabo nuevos ejercicios militares en la región, utilizando los sistemas de lanzamiento múltiple Grad y Uragan.

Ucrania expresó su pleno apoyo a la Iniciativa de Vilnius. “Rusia no tiene derecho a amenazar a Lituania, y solo el propio Moscú es responsable de las consecuencias de la invasión injustificada de Ucrania”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. La región, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, permaneció bajo el control de Rusia.

Lituania, con el beneplácito de la Unión Europea, decidió “tomar como rehén a la provincia de Kaliningrado”, denunció el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Leonid Slutsky. Y aunque Moscú aún no ha determinado la naturaleza de las represalias, el gobernador de la región, Anton Alikhanov, advirtió que podría tomar represalias bloqueando el transporte de mercancías lituanas al Mar Báltico. “Si miras el mapa -dijo- ves que los estados bálticos, sus puertos y su sistema de transporte no pueden prescindir de Rusia”.

14 misiles

Mientras tanto, el bombardeo continúa. Parece que los rusos han vuelto a llamar la atención sobre eso. Odesa Que tuvo como objetivo, ayer, varios ataques destruyeron un almacén de productos alimenticios. Las fuerzas de Moscú dispararon 14 misiles, muchos de los cuales fueron repelidos por los ucranianos. Según el análisis del Ministerio de Defensa en Kyiv, Rusia planea capturar Lugansk para el domingo. Los prorrusos reclamaron la captura de Toshkivka, en la orilla oeste del río Seversky Donets. Desde allí pueden intentar romper las líneas de defensa y lanzar un ataque decisivo sobre Lysekhansk, ya que ayer el presidente Volodymyr Zelensky realizó una visita secreta “para comprobar por sí mismo cómo se desarrolla la situación” y animar a las tropas del frente. Por otro lado, Severodonetsk estaba ahora de facto en manos de Moscú, aunque el estancamiento armado continuaba con los defensores de la planta química de Azot, refugiados en búnkeres junto a más de 500 civiles, entre ellos unos cuarenta niños.

mercenarios

Ayer, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó lo que se temía desde hace días: los estadounidenses capturados en Ucrania son “mercenarios” -congeló a Estados Unidos-. Tienen que pagar por sus “crímenes” y “no pueden contar con la protección de la Convención de Ginebra” sobre los prisioneros de guerra.