¿Qué es la exclusión rusa y qué puede pasar con el embargo de bienes de Lituania- Corriere.it

De Andrea Marinelli

Lituania prohibió el tráfico ferroviario en su territorio de mercancías sujetas a sanciones internacionales contra Rusia. Moscú respondió advirtiendo que si Vilnius no levantaba el bloqueo tomaría las medidas necesarias

¿Por qué Moscú amenaza con las consecuencias?



Moscú respondió con dureza a las restricciones lituanas al tráfico ferroviario de mercancías entre la región rusa de Kaliningrado y el resto de Rusia. Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo de la Federación de la Federación Rusa, la cámara alta del parlamento, escribió en una publicación en Telegram que el bloqueo inicial de Kaliningrado viola el derecho internacional. Agregó que Lituania, como estado miembro de la UE, está violando una serie de medidas internacionales legalmente vinculantes, en referencia al Acuerdo de Asociación UE-Rusia que prohíbe la interferencia en sus respectivas redes de transporte. Según el gobernador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, el 40-50 % del tránsito de mercancías se ve afectado, especialmente en lo que respecta al metal y los materiales de construcción. El gobernador Alikhanov dijo que estos son pasos que podrían tener efectos de largo alcance. Se aplican sanciones a los envíos rusos a la Unión Europea. El intercambio mutuo está prohibido. Pero lo que tenemos tránsito de Rusia a Rusia. Otra definición legal. Se necesita más aclaración aquí. Los ferrocarriles lituanos entienden esto y han enviado otra solicitud a la Comisión Europea para obtener una respuesta exacta con respecto a los tránsitos a Kaliningrado. El compromiso de la Unión Europea – concluyó Alikhanov – de no impedir este tránsito. Continúa el tránsito de pasajeros y mercancías no sancionadas en el territorio de Lituania entre Rusia y el enclave de Kaliningrado, y Vilnius, que impide las mercancías sancionadas, no hace más que aplicar las normas de la UE, según determinó ayer en rueda de prensa en Luxemburgo el Alto Representante de la UE Josep Borel. Siempre me preocupan las represalias rusas -identificadas por el diplomático europeo-, pero seamos realistas: el tránsito terrestre entre Kaliningrado y otras partes de Rusia no se ha detenido. Lituania no ha adoptado ninguna restricción nacional unilateral, sino que solo aplica sanciones de la UE.