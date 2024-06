Multimillonarios y explotadores: “Las empleadas domésticas ganan menos que los perros”

El costo de sus empleados es mucho menor que el costo de la comida de su perro. Cuatro miembros de la familia más rica del Reino Unido, la familia Hinduja, corren el riesgo de ir a prisión. Un tribunal suizo condenó a Prakash Hinduja y su esposa Kamal, junto con su hijo Ajax y su esposa Namrata, a cuatro años y medio de prisión por explotar a sus empleados, aunque no los declaró culpables de tráfico sexual, los cargos más atroces contra ellos. Los acusados ​​no estuvieron presentes en el tribunal, pero sí el administrador de la familia namibio Ziazi, quien fue condenado a 18 meses de prisión con sentencia suspendida.

La familia Hinduja tiene activos por valor de más de 37 mil millones de dólares, pero trataban al personal de servicio indio en su enorme villa en Suiza como esclavos. La semana pasada, los jueces pudieron identificar a través de testimonios cómo existía un verdadero clima de miedo en palacio. A todos los empleados se les quitó el pasaporte una vez que llegaron a la villa, se les pagó en rupias en lugar de francos suizos y no se les permitió abandonar el lugar de trabajo sin permiso. Se vieron obligados a trabajar turnos muy largos por un salario reducido. Algunos de ellos recibían menos del 10% del salario al que tenían derecho según la legislación suiza y no tenían días libres. Sus alojamientos también fueron vergonzosos. Las fotografías de Hinduja Villa son de una opulencia impresionante, pero sus sirvientes se vieron obligados a vivir debajo de las escaleras y dormir en colchones tirados en el suelo. Una mujer dijo que le pagaban poco más de £6 por hora por trabajar en turnos de 18 horas al día, los siete días de la semana. Si bien este era el trato que daban a los humanos, el presupuesto anual para alimentación de su perro era de 8.584 francos suizos. “Kamal Hinduja creó un clima de terror – declaró la jueza Sabina Mascuto – los trabajadores fueron explotados, ya que su situación en la India era precaria, no conocían el idioma, les confiscaron sus pasaportes y les pagaban sus salarios cada tres o seis meses. . “Los hindúes conocían bien su vulnerabilidad y conocían las normas en Suiza, ya que todos son ciudadanos suizos y su hijo Ajax creció aquí, además de condenarlos a prisión, el tribunal condenó a la familia a pagar una indemnización de 850.000 francos suizos”. 270.000 francos suizos para cubrir las costas judiciales.

El abogado de la familia Hinduja, Roman Jordan, calificó las acusaciones de “exageradas” y afirmó que “ninguna otra familia habría sido tratada de esta manera”. Gordhan también explicó la ausencia de sus clientes diciendo que Kamal Hinduja está gravemente enferma y que su familia está junto a su cama. Y añadió: “Aquí no se trata ciertamente de dos personas que intentan escapar de la justicia”.



Quizás, pero las autoridades suizas ya han confiscado algunas joyas, incluidos diamantes, rubíes y collares de platino, que podrían utilizarse para pagar las costas judiciales y compensar los daños y perjuicios. La familia se reanudará.