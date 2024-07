Rasgado, revisión – Multiplayer.it

Cuando pensamos en los años 90 y la llegada de los CD, el primer nombre que sin duda nos viene a la mente es Myst de Cyan Worlds, quizás el título que hizo más que nada por popularizar los nuevos medios, que ahora han hecho historia. Estrictamente hablando, fue una aventura de apuntar y hacer clic, pero hizo un uso extensivo de las nuevas tecnologías y, gracias a una dirección de arte tan inspiradora, logró atraer la atención de millones de personas. Myst literalmente te arroja a un mundo único, compuesto por mecánicas extrañas y una atmósfera evocadora. Me sentí como si estuviera en una caja mágica del tamaño de una isla.

Está hecho con Unreal Engine, y jugamos a Riven en Steam Deck y en un sistema equipado con una GeForce RTX 3070, y de todos modos nos pareció genial. No es que sea particularmente rico desde el punto de vista poligonal, pero la excelente composición de los escenarios, así como una paleta de colores que da a algunos lugares un aspecto metafísico, hicieron que fuera un placer (re)visitarlo.

De esta manera entendemos La profundidad del trabajo realizado en la nueva versión. Es decir, el cuidado que se puso en recrear la experiencia de juego para no perder la magia que la distinguía, manteniendo inalterada la visión original. En concreto, lo que en un determinado momento nos parecía obvio, de repente se convirtió en la mayor ventaja de toda la experiencia: la conciencia de que no es difícil reconocer un desgarro en otro. Nos encontramos una vez más en un mundo surrealista y atemporal, formado por enormes edificios llenos de extraños mecanismos de decodificación, donde todo parecía nuevo pero al mismo tiempo familiar.

Jim Ryan de Sony no se pronuncia sobre el derecho al aborto y habla de perros persiguiendo pelotas - Nerd4.life

READ Jim Ryan de Sony no se pronuncia sobre el derecho al aborto y habla de perros persiguiendo pelotas - Nerd4.life

Nos encontramos en una isla y tenemos estructuras monolíticas silenciosas y misteriosas a nuestro alrededor. Robaron nuestro libro, pero ¿adónde fue el ladrón? Primero que nada: ¿quién es él? Damos unos pasos y nos encontramos ante una especie de refugio. Pulsamos un botón grande y gira sobre sí mismo, abriendo el acceso desde el túnel subterráneo. ¿Por qué? No sabemos.

Riven logró transmitir El mismo sentimiento de alienación que en aquel entonces. . Al principio no nos dicen prácticamente nada. Ni siquiera se nos dice cómo interactuar con el escenario. De hecho, la interfaz es realmente sencilla, porque se apoya en un indicador contextual que se adapta al objeto con el que interactuamos, pero el efecto inicial, muy deseado, es el de perdernos en un lugar agradable del que no sabemos nada.

exploradores

Por lo tanto, Riven nos convierte en exploradores que miran por cada ventana y examinan con gran interés cada estructura que encuentran frente a ellos, incluso las que aparentemente no son interactivas, con el objetivo de dibujar algunas pistas para seguir adelante, o simplemente para seguir adelante. capaz de. Reconstruyendo parte de la historia que viven.

Uno de los lugares extraños de Raven.

Se podría pensar que sobrescribir, es decir, darle demasiadas explicaciones al jugador, literalmente lo habría arruinado, ya que de todos modos no hay impresión de que esté prohibido por las deficiencias del diseño del juego. En este ripper no ha cambiado: Es una experiencia reflexiva y meditativa., algo sublime en su deseo de escapar a la comprensión inmediata. Tiene su propio ritmo, y hay que decir que es muy lento, y sirve para darle tiempo al jugador para contemplar, o simplemente para admirar el horizonte, observando desde lejos otra isla exótica de la que aún no se sabe nada, sabiendo que es parte del juego. Completa y seguramente tendrá su propósito en el rompecabezas que estamos armando. En este sentido, el cuaderno es especialmente útil, porque nos permite tenerlo todo controlado, y también nos permite tomar fotografías, como si fuéramos científicos tomando notas sobre el maravilloso e inesperado lugar en el que se encuentran, intentando justificar él.

Una estructura visualmente armoniosa con las rocas circundantes.

Por supuesto, Riven también requiere mucho compromiso. para él Los acertijos no son nada fáciles de resolver.. Cyan ha repartido más sugerencias que en el original, pero llegar al final sigue siendo un desafío, con la activación de máquinas, puentes de comunicación, etc. En ese sentido, es una aventura de apuntar y hacer clic verdaderamente implacable. Después de todo, si los acertijos fueran fáciles de resolver, el ritmo se iría al infierno y el jugador podría correr de un lado a otro sin prestar atención a su entorno. Así que, en cambio, siempre permanece alerta y está más inclinado a mirar los detalles, observando todo cuidadosamente, y finalmente es capaz de obtener una imagen más completa de la situación… que es, en última instancia, el objetivo de todo el juego.