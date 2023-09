“Rafa in the Sky” es un homenaje al ícono de la televisión italiana

El 18 de junio de 2023, Raffaella Cara habría cumplido 80 años. Precisamente este año, la Fundación Teatro Donizetti de Bérgamo ha encargado una obra dedicada a ella misma: “Rava in the Sky”, que Rai Cultura proyecta el viernes 29 de septiembre a las 21.15 horas en Rai 5. El proyecto ha sido realizado en colaboración con el Museo de la Radio y Centro De Producción De Televisión Rai En Turín. El compositor es Lamberto Curtone, que ha trabajado a partir de un libreto de Renata Ciaravino y Alberto Mattioli, de una idea de Francesco Micheli, que dirigió el espectáculo en escena en el Teatro Donizetti de Bérgamo, ciudad que este año -junto con Brescia- es la ciudad más famosa del mundo. Capital italiana de la cultura.

“Rapha in Heaven” es una ópera, una ópera real, basada en el personaje icónico Raffaella Carra, la gran heroína de la televisión italiana, pero también una figura mundial. No es una biografía de la música, sino la historia de una carrera artística que ha acompañado, y en ocasiones catalizado, las transformaciones de la sociedad italiana durante el último medio siglo. A través de la experiencia excepcional de Cara, la obra pretende también reflexionar sobre el papel del artista en la sociedad, sobre el valor y uso del arte, el papel de la televisión y otros medios, sin olvidar las canciones interpretadas por Rafaela, en una historia que viaja. Una forma de surrealismo e ironía de hablarnos a todos.

La jovencísima actriz Chiara dello Iacovo, graduada de la Scuola del Teatro Stabile de Turín y cantante que participó en Musicultura 2015 y en el Festival de San Remo (Nuove Proposte 2016), ha sido llamada a interpretar el papel de Raffaella Carrà en esta nueva producción. de Bérgamo. Junto a ella se encuentran un gran número de grandes cantantes de ópera, como Carmela Remigio, Gaia Petrone, Dave Monaco, Harris Andreanos y Roberto Lorenzi, dirigidos por Carlo Boccadoro, diligente intérprete de obras contemporáneas, sobre una plataforma orquestal compuesta por el conjunto Sentieri. Orquesta de la Ópera de Selvaggi y Donizetti. También están en escena el coro I Piccoli Musici dirigido por Mario Mora y los bailarines de Fattoria Vittadini. El equipo creativo, junto al director Francesco Micheli, está formado por Edoardo Sanchi (escenas), Alessio Rosati (vestuario), Mattia Agatello (coreógrafo) y Alessandro Andreoli (diseñador de iluminación).

“Estoy seguro de que Raffaella quedará fascinada, entretenida y emocionada – afirma el coreógrafo y director de televisión Sergio Gabino, que desde hace años está al lado de Cara y con quien los autores co-crearon esta obra – sabiendo que lo que ha hecho En su vida ha encontrado la escucha y un hogar incluso en un mundo que parece lejano. Tanto de su mundo como del de la ópera. Un mundo que amaba, como lo demuestra el Gran Concierto del que fue compositora para Rai 3. en el que la Orquesta Sinfónica Nacional Rai presentó piezas de música clásica y operística ante un gran público infantil. Al final, su historia es la historia de una mujer y una artista que siempre ha intentado con valentía explorar mundos diferentes y combinarlos: la danza. , cine, televisión y canto. Y diferentes contextos culturales: desde Sudamérica hasta Rusia, desde los estudios de Letterman y Hollywood hasta los glamurosos estudios de televisión de Cinecitta. Y diferentes personas, sobre todo: las mujeres, los hombres y los niños que encontraron inspiración, diversión, familiaridad y salvación en ellos.” Para ella, no era importante dónde hacías algo, sino cómo: con cuánto amor, abnegación y pasión. Y con cuánto deseabas conocer a otras personas: su mundo, sus historias. En casa, así como en todo el mundo.” La dirección televisiva la firmó Fabrizio Guttuso Alaimo.