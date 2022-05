Radio Italia Live sábado 21 de mayo en Milán: horario, programación y cómo ver el concierto

Milán – sábado 21 de mayo En Piazza Duomo la cita con radio italia en vivo, Él paseo Gratis celebró este año yo 40 años de Radio Italia. Es un gran regreso para la música en vivo, Después de dos años de pausa forzosa De la fiesta por la epidemia. para cortar Anochecer, Luca Bizzarri y Paolo Kisisoglu, Para presentadores del octavo año del evento. Radio Italia Live – El concierto continúa En Piazza del Duomo a partir de las 20:10 . Organizado por Radio Italia, se logró gracias a la cooperación con el Municipio de Milán. En el entre bastidorespara recoger el sentir de los artistas habrá un altavoz manola moslehi; Para interceptar el entusiasmo del público será sPico Daniela Cappelletti. El tema de apertura será interpretado directamente, como en versiones anteriores por Saturnino.

Esperado – como todos los años – archivo Lista de cantantes Quien rotará en el escenario en el corazón de la capital, Milán. También para la edición de 2022, se espera que haya una ganancia real.

Líderes en escena, acompañados por la Orquesta Mediterránea dirigida por el Maestro Bruno Santori (en orden alfabético):

Alessandra Amoroso

blanco

cono

Elisa

elodie

francesco japones

Caro

Erama

maracas

Marco Mingoni

Gianni Morandi

Pingüinos nucleares tácticos

Digital

San Juan

demás

Se proporciona información importante en el sitio web de Radio Italia. “Para disfrutarlo de manera segura, es importante tener en cuenta algunos consejos simples y comprender cómo llegar al evento de la manera más sencilla”, explicaron los promotores. El evento está programado para comenzar a las 8.15 pm. Un número limitado de personas podrá acceder a la casilla E No se prevé instalar mamparas Maxi En otras zonas de la ciudad. Radio Italia nos recuerda que “l“El acceso al evento es completamente gratuito, pero su asiento no se puede reservar de ninguna manera”. Zona minusválidos estará en Plaza de la Catedral Tendrá un punto de acceso exclusivo desde la rampa/tobogán vía dell’Arcivescovado o Corso Vittorio Emanuele II.

Antes, durante y después del evento, deberá seguir algunos eventos simples El Código de Conducta está disponible en la página dedicada accesible desde el sitio web www.radioitalia.it.

El concierto será retransmitido en directo por Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, por Sky Uno, streaming en Now y siempre disponible on demand y streaming gratuito en TV8.

Radio Italia Live – El concierto fue organizado por Radio Italia y fue posible gracias a la cooperación con la Municipalidad de Milán. “40 años de historia de la radio es algo hermoso – dijo Alcalde de Milán Beppe Sala Con motivo de la presentación del evento – Y el concierto de Radio Italia en Milán siempre ha sido bien recibido agitación. Son tiempos difíciles y para lograr el equilibrio debemos procurar tener momentos de entretenimiento y diversión, y esto no significa ser indiferente a lo que está pasando. Y la ciudad siempre está lista para hacer su parte”.

Toda la información para llegar al concierto y volver en transporte público está disponible en la web de Atm.

bajo tierra

Se han mejorado las líneas M1 (línea roja) y M3 (línea amarilla). Y cierran más tarde. Los trenes M1 que viajan fuera del horario normal terminan en Molino Dorino y no en Rho Ferramilano. Los últimos trenes salen de las estaciones centrales alrededor de la 1:10 AM.

en detalle

metro 1

Del centro a Rho Fieramilano a las 00:13

Del centro a Besgli 1:10 horas

Del centro a Molino Dorino 1:20 horas

Del centro a Sesto FS a las 1:13

metro 3

Del centro a Comacina 1:10 horas

Del centro a San Donato a las 1:11

Parada de la estación Domo

Desde las 14:00 hasta el final del servicio, los trenes M1 y M3 evitan el Duomo, cerrado a disposición de las autoridades de seguridad pública. Para cambiar de línea, utilice las estaciones Centrale, Loreto o Cadorna. Para llegar a Piazza Duomo, baja en estaciones cercanas como Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Estacionamiento

Los parkings Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini y San Donato amplían su horario hasta las 02:00 horas.

autobús nocturno

Como todos los sábados por la noche, después de que el metro está cerrado, circulan autobuses alternativos con otras líneas nocturnas.

tipo de tren

A partir de las 13 h, los tranvías de las Líneas 2, 3, 12, 14, 16 y 19 se desvían y los coches pueden reducir la velocidad. Por lo tanto, tenga en cuenta los tiempos de viaje más largos y las esperas más largas de lo habitual para las escalas.

Tranvía 2: se desvía en ambas direcciones entre Corso Colombo (Porta Genova M2) y via Farini. Pasaje por viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione M1 por Ariosto, Largo Quinto Alpini por Pagano, Arco della Pace y corso Sempione por Procaccini y Monumentale M5. No pasa por Corso Genova, Via Corrente, Via Torino, Duomo, Cordosio, Lanza y Viale Montello.

Tranvía 3: circula entre Gratosoglio y piazza 24 Maggio. No pasa por Corso di Porta Ticinese, por Torino y el Duomo.

Tranvía 12: circula entre Roserio-Cairoli M1 (a través de Cusani) y Molise-Missori M3. No se detiene en Cordosio y Duomo.

Tranvía 14: recorre los tramos Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) y Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (Via Cusani). No pasa por Corso Genova, por Corente, por Turín, el Duomo y Corduccio.

Tranvía 16: circula por las líneas San Siro M5-Duomo (vía Kanto) y Monte Velino-Missori M3.

Tranvía 19: no para entre Piazza Virgilio y Largo Augusto. Está en servicio en las vías:

Lambrate Largo Augusto. Desde aquí da la vuelta y acaba en Fontana (con la línea 27)

Plaza de los Castillos Virgilio. Desde aquí se desvía hacia Cairoli M1, pasando Cadorna.

Cajero automático

El cajero automático Point di Duomo está cerrado después de las 13:30. Como alternativa al punto de cajero automático de Duomo, considere las sucursales en Cadorna o Centrale, que están abiertas de 7:45 am a 8 pm.